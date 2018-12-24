24.12.2018, Киев, Игорь Петров
 
Киев, Мнение, Политика, Украина
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Политолог Тимошенко рассказал о человеке, развалившем 120 банков

Бывшая глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева, при которой была разрушена банковская система страны, является примером эгоизма украинской олигархической власти.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил блищкий к штабу Юлии Тимошенко директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В начале января 2018 года, после полугода путешествий на Мальдивы вернулась легендарная женщина, Гонтарева, которая развалила 120 украинских банков. Ее освободили от должности главы Нацбанка и сейчас она блестяще устроилась в Лондоне. Это – доказательство того, что существующая власть использует любые реформы – церковную, медицинскую, финансовую – для конкретных групп. Пример Гонтеревой – это пример того, как кланово-олигархический капитализм использует бедную Украину чтобы получить еще больше денег. Гонтарева – это символ», – сказал он.

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