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19.02.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Ближний Восток, Дзен, Политика, США, Украина
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Политолог Тимошенко советует Байдену засудить Трампа за «нестандартные связи»

Новости Украины

В ближайшее время президент США Джозеф Байден и его администрация могут начать криминализацию и политические преследования Дональда Трампа за его «нетрадиционные связи» с арабскими аристократами.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил обслуживающий интересы Юлии Тимошенко политолог Виктор Небоженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теперь, благодаря неудачному импичменту демократы, администрация Байдена, получают моральное право политического преследования Трампа.

И мы знаем, как это будет. Да, Трампа нельзя, но Трамп известен своими случайными связями, он очень любвеобилен – у него было много жен, детей. У него были многочисленные нестандартные связи с олигархами и князьями, и императорами Саудовской Аравии, арабского мира, и так далее.

И, скорее всего, криминализация Трампа пойдёт через криминализацию окружения. Так что это всё только начало», – сказал Небоженко.


Отметим, что своей любовью к «нестандартным связям» и поддержкой ЛГТБ знаменит именно нынешний президент США Джозеф Байден.

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