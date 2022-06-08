Политолог: Украина готовит новую армию в Польше и Прибалтике

08.06.2022  17:13 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Польша, Прибалтика, Россия, Украина
Новости Украины

Украина создает альтернативную армию на территории западных областей, в также в Польше и Прибалтике, обучая солдат работе с западным оружием, чтобы перебросить ее на фронт.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина создает альтернативную армию на территории западных областей, в также в Польше и Прибалтике,...

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По мнению Карасева, основная задача для украинской власти сейчас – удержать оборону, пока готовится эта «новая» армия.

«Задача Зеленского, очевидно, в чем состоит? Чтобы сейчас удерживать оборону. Да, достаточно сложная задача, но посильная. Для того, чтобы на Западной Украине, в Польше, в Латвии сейчас тоже создавать новую армию, готовить там новых артиллеристов, которые будут работать на орудиях нового стандарта, НАТОвского стандарта. Или на НАТОвских стандартах ракетная артиллерия, ракеты залпового огня, новая комплектация.

И тогда можно не только удержать эту линию соприкосновения, возможную линию соприкосновения, если война пойдет по сценарию замораживания, условно, «Минск-3», либо даже подумать о контрнаступлении», – заявил Карасев.

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