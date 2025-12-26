Политолог – украинцам: «Не надо фонить в Шереметьево. Попробуйте так себя вести в Израиле»
Пограничники не будут ослаблять контроль украинских граждан, прибывающих в Россию через пограничные пункты пропуска в аэропорту Шереметьево.
Соображения антитеррористического режима будут доминировать в ближайшей перспективе, заявил на канале «Всё по полочкам» российский политолог Андрей Школьников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«У нас периодически звучат слова: «почему мы так издеваемся над бедными людьми в Шереметьево? Они же только хотят прилететь и жить, и прочее, как же так, давайте их пожалеем». Но какой процент среди тех, кого мы пожалеем, окажется вот этими самыми? И которых ещё и готовили.
Мы не должны забывать, что и Прибалтика, и Украина, и даже Северная Европа, Скандинавия, относились к зоне ответственности британской разведки. И подготовка там шла очень активно, на долгий срок, с разными вариантами, именно для того, чтобы вот так людей использовать. Агентов набирали с запасом. Причём, даже тех, кого сейчас отлавливают, это ситуативные», – сказал Школьников.
Он призвал вести себя адекватно при проходе пограничного контроля.
«Люди на работе, у людей взгляд отлавливает признаки – не надо фонить неуверенностью, какими-то вещами неадекватными, начинать о чём-то спорить. Во-первых, отнимаете время, во-вторых, вы так можете договориться до пометки «повышенное внимание». Не всегда люди понимают, что есть ситуации, когда нужно просто быть естественным, спокойным, не пытаться «качать» права, не пытаться возмущаться.
Попробуйте где-нибудь в Израиле при пересечении границы начать возмущаться, что вы такой вот великий известный человек. Тут же улетите на дополнительный осмотр, дай Бог, через три часа на самолет успеете», – призывал политолог.
