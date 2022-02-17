Политолог: Украинские войска готовятся бросить на верную смерть

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Новости Украины

Сегодняшнее обострение на Донбассе может быть «пробным шаром» перед куда более масштабными событиями. Разведке ЛДНР, например, стало известно о планах Киева по морскому десанту на неподконтрольную территорию. Но в таком случае украинские войска отправляют на верную смерть. Вопрос – с какой целью.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» завил политолог Александр Булавин.

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«Обострения следовало ожидать, постольку такое большое скопление войск не может происходить просто так. Там достаточно «зажечь спичку», чтобы началась цепная реакция. Поэтому, с моей точки зрения, обострение на Донбассе было давно предопределено. Что касается возможности масштабного наступления, то пока прогнозировать развитие ситуации сложно, информации слишком мало. Думаю, что, с учётом того, что непризнанные республики открыли ответный огонь, решение о начале какой-то широкомасштабной наступательной операции будут принимать, понимая, что это может привести к большим жертвам. Надо иметь в виду, что, согласно данным, которые публикуются в интернете, все шаги Вооруженных сил Украины, по крайней мере ближайшие, известны донецкому командованию. В частности, сообщается, что предполагается высадка морского десанта, причем об этом есть достаточно подробная информация. Логично предположить, что со стороны ЛДНР планируется встречать такую высадку десанта. По сути, эти люди идут на реальную смерть, и для чего это делается – непонятно. Поэтому, я думаю, что то, что происходит сейчас, – это «пробный шар», попытка каким-то образом обострить ситуацию», – сказал политолог.