Политолог: Ургант имел возможность покаяться, но выбрал путь Ларисы Долиной

Максим Столяров.  
26.12.2025 10:52
  (Мск) , Москва
Просмотров: 906
 
Дзен, Политика, Россия, Сюжет дня


Телеведущий Иван Ургант, устроивший целую эпопею со своим отношением к СВО, выездом и возвращением в Россию, давно имел возможность всё исправить и вернуться в эфир, однако решил действовать иначе.

Об этом на канале «Всё по полочкам» заявил политолог Андрей Школьников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Телеведущий Иван Ургант, устроивший целую эпопею со своим отношением к СВО, выездом и возвращением...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сколько времени прошло, как у нас чуть ли не самый топовый ведущий с Первого канала, который был в фаворе, оступился. Четыре года прошло. Пора бы за это время понять, что нужно, грубо говоря, покаяться. Покаянную голову меч не сечет. И в русской традиции милосердие выше справедливости. Но только если ты раскаялся, покаялся действием.

Не просто – «давайте сделаем вид, что ничего не было, попробуем под ковром договориться». У нас тут уже одна договаривалась. Все, кто имел отношение, до Верховного Суда дошли. И полетели головы. Не надо договариваться.

Найди в себе мужество. Скажи: «да, ошибся, да, не понял». И на ближайшие годик-полтора – ЛНР, ДНР, Харьковская, Запорожская область, там выступления, там юморески, там вот это всё», – сказал Школьников.

«Давно бы уже всё бы вернулось, и стал бы героем. Просто потому, что за это время бы количество сюжетов, где и погибнуть можно было, и много чего, накопилось бы. И забыли бы это. В русской традиции милосердие выше справедливости. Но должно быть покаяние, деятельное покаяние, искреннее, а не как «давайте сделаем вид, что ничего не было», – подчеркнул политолог.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить