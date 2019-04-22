Выборы
22.04.2019, Киев, Игорь Петров
 
politics, Выборы, Мнение, Украина
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Политолог усомнился в том, что избиратели Порошенко – реальные люди

Проигравший выборы президент Украины Петр Порошенко на самом деле на набрал даже половины тех голосов, которые за него якобы отдали во втором туре.

Такое мнениена пресс-конференции в Киеве высказал директор информационно-политического центра «Перспектива» Павел Рудяков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, за Порошенко из тех 25% которые ему напишут у него реально не больше десяти процентов, остальное – то, что украдено, приписано. Так же как в первом туре – из 16% его семь-восемь, остальное – приписано. По-моему, написали, что 17 с чем-то миллионов проголосовало. Но я не верю, что 4 миллиона, 25%, проголосовали за Порошенко. Очень сильны настроения протестные. В результате Порошенко не удалось отбиться с помощью западных партнеров, которые у нас очень многое (если не все решают)», – сказал он.

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