28.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина
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Политолог узнал, откуда придёт смерть украинского государства


Уличные войны на политической основе на Украине неизбежны, а пытающееся не вмешиваться в беспорядки государство обречено на скорую гибель.

Об этом в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» заявил киевский политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что произошло в метро на станции Театральная (драка между сторонниками Шария и националистами – прим. ред.) – это показывает уровень ненависти одной части улицы к другой. Это показывает, что уличные войны на политической основе в Украине неизбежны. И дальше будет жарко, будет очень много подобных столкновений.

Тем более, что государство не хочет становиться на ту или иную сторону, пытается умыть руки и показать, что это обычное хулиганство, и не хочет становиться на защиту граждан, чтобы не дать возможности обвинить себя в излишних симпатиях к той или иной стороне.

Но государство, если оно будет умывать руки и становиться в позу Понтия Пилата фактически, – то оно обречено. Рано или поздно либо одна, либо другая часть улицы, а хуже всего, когда найдут между собой общий знаменатель обе части улицы, а такое тоже бывает, они могут стать гробовщиком этого государства», – сказал эксперт.


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