Политолог: «В Донбассе фракции Госдумы проходят обряд инициации»

18.08.2022  17:53 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Дзен, Донбасс, Политика, Россия


Участившиеся поездки депутатов Государственной думы РФ в Донбасс – это фактически соревнование в патриотизме».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил политолог Константин Калачев.

Участившиеся поездки депутатов Государственной думы РФ в Донбасс – это фактически соревнование в патриотизме»....

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Активность «Единой России» в Донбассе он объясняет как производной от лояльности президенту, так и расчетом на расширение электората и усилением аппаратных позиций отдельных представителей руководства партии.

«Единая Россия» — партия Путина. Если президент считает необходимым сохранить русский мир и расширить его границы, защитить независимость, целостность народных республик, защитить русский язык, помочь решению гуманитарных проблем, то логично, что авангардом в Донбассе должны быть именно единороссы», – сказал эксперт «Коммерсанту».

По его словам, для КПРФ тема Донбасса — продолжение традиционной идеологической линии, а также возможность снова и снова поднимать тему воссоздания СССР.

Для остальных фракций Госдумы, продолжает аналитик, побывать в Донбассе — «это как обряд инициации».

«Особняком стоит та часть эсеров, которая связана с идеологической линией Захара Прилепина. Они эту инициацию прошли давно. Миронов не хочет отставать, потому демонстрирует ура-патриотизм радикального свойства. Все фракции соревнуются в патриотизме», – резюмировал Калачев.

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