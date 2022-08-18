Политолог: «В Донбассе фракции Госдумы проходят обряд инициации»
Участившиеся поездки депутатов Государственной думы РФ в Донбасс – это фактически соревнование в патриотизме».
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил политолог Константин Калачев.
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Активность «Единой России» в Донбассе он объясняет как производной от лояльности президенту, так и расчетом на расширение электората и усилением аппаратных позиций отдельных представителей руководства партии.
«Единая Россия» — партия Путина. Если президент считает необходимым сохранить русский мир и расширить его границы, защитить независимость, целостность народных республик, защитить русский язык, помочь решению гуманитарных проблем, то логично, что авангардом в Донбассе должны быть именно единороссы», – сказал эксперт «Коммерсанту».
По его словам, для КПРФ тема Донбасса — продолжение традиционной идеологической линии, а также возможность снова и снова поднимать тему воссоздания СССР.
Для остальных фракций Госдумы, продолжает аналитик, побывать в Донбассе — «это как обряд инициации».
«Особняком стоит та часть эсеров, которая связана с идеологической линией Захара Прилепина. Они эту инициацию прошли давно. Миронов не хочет отставать, потому демонстрирует ура-патриотизм радикального свойства. Все фракции соревнуются в патриотизме», – резюмировал Калачев.
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