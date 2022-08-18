Политолог: «В Донбассе фракции Госдумы проходят обряд инициации»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Участившиеся поездки депутатов Государственной думы РФ в Донбасс – это фактически соревнование в патриотизме».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил политолог Константин Калачев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Активность «Единой России» в Донбассе он объясняет как производной от лояльности президенту, так и расчетом на расширение электората и усилением аппаратных позиций отдельных представителей руководства партии.

«Единая Россия» — партия Путина. Если президент считает необходимым сохранить русский мир и расширить его границы, защитить независимость, целостность народных республик, защитить русский язык, помочь решению гуманитарных проблем, то логично, что авангардом в Донбассе должны быть именно единороссы», – сказал эксперт «Коммерсанту».

По его словам, для КПРФ тема Донбасса — продолжение традиционной идеологической линии, а также возможность снова и снова поднимать тему воссоздания СССР.

Для остальных фракций Госдумы, продолжает аналитик, побывать в Донбассе — «это как обряд инициации».

«Особняком стоит та часть эсеров, которая связана с идеологической линией Захара Прилепина. Они эту инициацию прошли давно. Миронов не хочет отставать, потому демонстрирует ура-патриотизм радикального свойства. Все фракции соревнуются в патриотизме», – резюмировал Калачев.