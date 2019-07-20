Политолог вернулся из Чернобыля: Прогнившая Украина неизбежно «на@бнётся»

20.07.2019, Москва, Михаил Рябов

Киевский политолог Юрий Романенко, в своё время активно поддерживавший Евромайдан, поделился невесёлыми наблюдениями после посещения Чернобыля, где сравнил масштабные объекты времён СССР и положение дел в «независимой» Украине.

«Два дня назад я был по делам в Чернобыле и зоне. Глядя на циклопические здания АЭС и сетку РЛС «Чернобыль-2» хорошо понимаешь, что сегодня мы находимся в роли вестготов, которые пришли в Колизей и развели там костры, стали табором и удивлённо смотрят по сторонам, не понимая функционал окружающей архитектуры», – пишет Романенко в своем блоге.

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«Чернобыль – это недалекое будущее Украины , если она не изменит курс. Социальные отношения в стране сегодня на том уровне, когда рождение циклопической инфраструктуры и чего-то масштабного невозможно по определению. Ещё живы те люди, что её строили, но нет духа, который был бы способен осуществлять такие проекты.

Примитивизация сознания влечёт за собой примитивизацию повестки, которая влечёт за собой примитивизацию инфраструктуры. Это неизбежный период, через который мы должны пройти.

Сгнило все – люди, железная дорога, порты, система образования. Потому эта прогнившая конструкция просто должна рухнуть, и вопрос может быть один – рухнет красиво в результате управляемой деконструкции, когда на площадку можно завести будет сразу строительную технику, или на@бнется сама по себе, когда отвалится какая-то несущая конструкция», – делится своими опасениями Романенко.