Политолог: Выдача ополченцев Украине – это переход всех границ Лукашенко

30.07.2020, Москва, Максим Карпенко

Александр Лукашенко плюнул в лицо союзнику – России, раструбив на весь мир о подготовке терактов в Белоруссии задержанными накануне бойцами российской ЧВК.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Богдан Безпалько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По совам эксперта, если бы Россия действительно хотела дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, ей не нужны были бы наемники – это можно сделать с помощью экономических и политических рычагов.

«Это очередной большой плевок со стороны лично Александра Лукашенко. Он сознательно идет на обострение отношений с Россией для того, чтобы оправдать свое переназначение на шестой срок. Никаких свободных демократических и просто с наличием альтернативы выборов в Белоруссии нет, это совершенно очевидно всем, и сам Лукашенко признавался, что не важно, как голосуют – главное, как считают.

Обвинение этих людей в подготовке терактов и в попытках дестабилизировать обстановку в Белоруссии – это совершенно абсурдно. Для того, чтобы ее дестабилизировать, России достаточно включить экономические, торговые, медийные, политические рычаги и не нужно посылать туда жалкий взвод частных военных, которые, вроде бы, и не являются таковыми. Согласитесь, что 33 человека задержанных никак не могли сместить Лукашенко с поста президента Белоруссии, у которого в руках находятся спецслужбы, армия, полиция, спецназ и так далее. Даже двести человек, о которых заявили, тоже не могут его сместить», – заявил Безпалько.

«Если Лукашенко еще и выдаст Украине половину задержанных, которые воевали на Донбассе, это будет уже не просто пощечина, а нокаут для России. Это будет уже переходить всякие границы», – добавил он.

В свою очередь экс-сотрудник пресс-службы Минобороны ДНР Михаил Андроник обратил внимание, что несколько недель назад белорусские СМИ фиксировали на Браславских озёрах символику бойцов донецкого спецназа «Спарта». «Выходит до вчерашнего дня присутствие представителей различных дружественных формирований на территории Белоруссии никого не беспокоило», – указывает Андроник на странное поведение официального Минска.

Напомним, что, согласно одной из версий, задержание бойцов российской ЧВК, которые из Белоруссии должны были направиться на Ближний Восток, нужно Лукашенко для «закручивания гаек» накануне президентских выборов.