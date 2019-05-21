Политолог: Выходки Пашиняна способны отвлечь внимание даже от Украины

21.05.2019, Москва, Михаил Рябов

Призывы армянского майданного премьера Никола Пашиняна к своим сторонникам заблокировать работу судов в ответ на неугодный главе правительства вердикт об освобождении его политического оппонента – экс-президента Роберта Кочаряна – свидетельствуют об угрозе установления диктатуры в Армении.

Об этом в своем блоге рассуждает казахстанский политолог Талгат Калиев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Армения отвоевывает временно перешедший к Украине вектор всеобщего внимания… Лидером повестки вновь стал Никол Пашинян, обещающий очередную волну революции», – констатирует эксперт.

Он проводит параллели между событиями в Армении и на Украине – в последней, считает автор, новоизбранный Владимир Зеленский аналогично сталкивается с кознями старых элит времен Петра Порошенко.

«Понятен соблазн пришедшего к власти на волне уличного протеста Никола Пашиняна возвращаться к использованию этого ресурса при каждом столкновении с сопротивлением элит», – считает Калиев.

«Как и понятно то, что злоупотребление площадной демократией способно породить нового дракона, то есть, привести к «пашинянской» диктатуре, поскольку в скором времени, ни суды, ни парламент не рискнут проявлять независимость и принимать неугодные вспыльчивому премьер-министру решения. И каждый раз, как сто лет назад, это давление можно будет обосновать логикой революционного времени», – предостерегает эксперт.