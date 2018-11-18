Политолог высмеял Ганапольского и Киселева – топорно лепят культ личности Порошенко

18.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Неуклюжие старания «порохоботов» и окружения нынешнего президента Украины по созданию «культа Петра Порошенко» обернутся прахом через день после поражения его на выборах.

Такое мнение в интервью изданию «Главновости» выразил киевский политолог Андрей Мишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы говорим о Порошенко, я бы сейчас этот образ назвал «Пётр Порошенко: культ непопулярной личности». Было совещание по свету и воде в городе Смела. Президент дал распоряжение (хотя он может их давать только своему аппарату) в течение двух часов включить отопление и горячую воду, что и произошло. Это делалось на камеру, – я задумался, ведь мы боремся с коммунизмом? А культ личности больше применялся к лидерам коммунизма.

«Служителей культа» в нашей стране сейчас называют «порохоботами». Трудятся «служители культа» на высшем уровне иерархии – Ганапольский, Киселёв, Тарас Березовец… Но есть неудачные, заштатные, даже которые не находятся на казарменном положении…

С их работой-то всё понятно, второй вопрос – есть ли личность? Вот это о Порошенко», – рассуждает Мишин.

«Если посмотреть, что происходит… В Киевской обладминистрации, где последний губернатор в течении более двух лет каждое совещание начинал с одной простой фразы: «Наш президент не спит, он при электрическом свете ночью работает, он трудоголик, а вы все бездари и лентяи». Фраза меня эта насторожила, когда чиновники обладминистрации, хихикая, рассказывали. И Марина Порошенко, говоря о супруге, отмечает: «Он никогда не бывает дома, он трудоголик, он работает», – напомнил политолог.

«Если верить Ляшко, по ночам [к Порошенко] ходят олигархи, тропу на Банковой проложили», – уточнил журналист.

«Пока он президент. Я не думаю, что этот нерукотворный памятник через час после поражения на выборах, особенно если победит Юля Тимошенко, кто-то вспомнит вместе с томосом», – считает Андрей Мишин.