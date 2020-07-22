Политолог: Захват заложников в Луцке показал беспомощность украинской власти

22.07.2020, Киев, Игорь Петров

История с захватом заложников в Луцке продемонстрировала продолжение деградации украинского государства, неспособного предотвращать теракты и адекватно реагировать на угрозы.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Булавин.

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«Произошедшее в Луцке – не новость и не сенсация. Это продолжение процесса деградации украинского общества. Из разных концов страны – Львова, Луцка, Харькова, Полтавы – мы слышим о том, что преступники бросают гранаты, избивают битами людей и прочее. Государство фактически отказалось от монопольного права на насилие.

Отчасти поэтому Аваков приехал в Луцк – чтобы показать, что он вроде бы как на месте, но и заодно – что он сегодня является одним из политических фронтменов в стране. Хотя никакой необходимости в его присутствии, на самом деле, не было.

У меня, как и у многих, сложилось впечатление, что президент, обратившись к террористу, предпринял совершенно нелепый шаг. Вот этот его «прогиб» показал беспомощность власти, ее непонимание, как нужно действовать», – сказал политолог.

Ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем видеоблоге ролик с призывом посмотреть фильм «Земляне» об издевательствах над животными, чего от него требовал захватчик. После того, как террорист освободил заложников, Зеленский стер призыв.