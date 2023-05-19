Политолог: Зеленский уже не живет на Украине и не вернётся
Президент Украины Владимир Зеленский между посещением европейских стран и нынешними – в Арабские эмираты и Японию – не заезжал на Украину.
Такое предположение высказал в интервью каналу «НьюсФронт» профессор ВШЭ Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У меня вообще есть совершенно еретическое представление, что он в действительности на Украину и не заезжал с тех пор, как выехал. Там говорили, что он вернулся. У меня ощущение, что ни в какую Украину он не заезжал. И оно усиливается на фоне слухов о дематериализации господина Залужного. Это абсолютно экспортный вариант», – сказал Евстафьев.
Он полагает, что турне Зеленского дискредитирует киевский режим.
«А не надо им мешать. Чем дальше и чем больше они возят это тело, чем больше оно «под воздействием» выступает по телевизору (прослушал его сентенции о Крыме – и хохочу), тем больше дискредитация этого режима», – сказал Евстафьев.
Он обратил внимание на то, что на Украине активизировался бывший президент Петр Порошенко.
«Зеленский может так и не вернуться на Украину. Посмотрите, как ожил считавшийся политическим покойником Петр Порошенко. Особенно его последнее заявление о контрнаступе. Такое впечатление, что он вернулся командовать», – заключил Евстафьев.
Спасибо!
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