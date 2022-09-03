Политолог: Зеленский – «золотая антилопа». Его свержение невыгодно генералам

03.09.2022  12:31 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

На Украине крайне маловероятен военный переворот и захват власти военной хунтой.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Мы признали этого президента в 19-м году, он победил на выборах. Как победил? Честно победил – не было претензий к подсчету голосов. Победил в честном голосовании против Порошенко, он – легитимный президент до сегодняшнего дня. Когда мы начинали спецоперацию, мы не говорили, что будем свергать его или уничтожать государственность украинскую», – сказал эксперт.

«Для нынешней Украины, для украинской элиты, для военных он – золотая антилопа. Именно под него дают контракты, дают деньги, это его подпись везде стоит, под его имя дают эти огромные запасы оружия и так далее, чем воюет армия.

Поэтому они могут грызться, положили две тысячи человек на этом наступлении на Херсон, 60 лучших спецназовцев украинских легли на берегу напротив Энергодара, он понимает политическую необходимость, что ему нужна поддержка Запада, успехи, а армия говорит: «Мы не можем этого сделать, потому что мы людей положим».

То есть там есть жестокие схватки, но естественно, это – золотая антилопа, которую не тронет ни один генерал, потому что все, кроме него будут мятежниками, армия начнет разваливаться, и никакая внешняя поддержка не поможет. На самом деле, он действительно наш конкретный жесткий враг», – заявил Суздальцев.

Напомним, ранее появилась информация о конфликте между руководством Украины и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. О том, что в отношении Залужного могут начаться репрессии, говорил и бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос.

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