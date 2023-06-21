Политолог Зеленского: Китай не будет добиваться справедливого мира для Украины

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Китай будет добиваться боевой ничьей по итогу противостояния на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет обслуживающий интересы офиса президента Украины политолог Виктор Фесенко, давая оценку визиту госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. И

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«Тема войны между Россией и Украиной конечно же обсуждалась на переговорах Блинкена в Пекине, но она не была главной. Наверняка по этой теме произошел обмен мнениями и позициями, которые у США и КНР очень сильно различаются. Информация о том, что Китай будет воздерживаться от поставок военной техники в Россию, скорее всего соответствует действительности и отражает нынешний баланс интересов США и КНР по вопросу о войне между Россией и Украиной», – считает Фесенко.

По его словам, для США лучше формальный нейтралитет Китая и его миротворческие усилия, чем военно-политическое сближение КНР и РФ.

«В мирных переговорах о завершении войны между Россией и Украиной Китай не будет играть ни в пользу Запада, ни в пользу Украины, ни в пользу России. Китай будет преследовать свои интересы. Мирные переговоры о завершении войны между Россией и Украиной важны для Китая по двум причинам – в случае успеха они будут способствовать нормализации международной торговли, а также усилят влияние Китая на постсоветском пространстве и в Европе. Но надо быть реалистами. Китай не будет добиваться справедливого мира для Украины. Китай воспринимает войну между Россией и Украиной через призму своего противостояния с США. В понимании причин войны между Россией и Украиной позиция КНР почти совпадает с позицией РФ. Победа Украины будет восприниматься Китаем как победа США, а это Пекину не выгодно», – пишет автор.

Впрочем, он тут же оговаривается, что Китаю «не очень выгодна и полная победа России в ее нынешней войне с Украиной».

«Китай устраивает ослабление России и усиление ее зависимости от Китая. Поэтому Китай, с высокой вероятностью, будет стремиться к мирному урегулированию войны между Россией и Украиной на основе условной боевой ничьи между воюющими странами при определяющей роли Китая как арбитра и гаранта безопасности для обеих сторон (России и Украины)», – резюмирует Фесенко.