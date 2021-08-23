Политолог: Зеленского начнут бить в конце сентября

Владимир Зеленский, атакуя всех потенциальных конкурентов за власть, рискует получить консолидированный ответ олигархов.

Об этом в беседе на канале «Капитал» заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Технологически Банковой недостает гибкости. Атакуя всех и сразу, она рискует подвести ситуацию под формулу «гуртом и батька бить легче». И это может случиться в конце сентября – в октябре. А, может быть, раньше», – сказал Андрей Золотарев.

Эксперт пояснил, что ситуация для Зеленского усложняется уменьшением электорального ядра.

«Электоральное ядро Зеленского (и социология это подтверждает), они его ассоциируют с тем самым «Голобородько». И, в принципе, в своей основе, это ядро осталась. Но Владимир Александрович, чем дальше, тем меньше напоминает «Голобородько». Это может оказаться проблемой, поскольку, пока у тебя есть более-менее сцементированное электоральное ядро, у тебя всё будет более-менее нормально. Но, когда это ядро разрывается, раскалывается, тогда идет обвал.

Пётр Алексеевич может рассказать, как отдых на Мальдивах «соответствует» образу ура-патриота, готового всё для страны отдать. Именно после этого мы наблюдали в течение 4 месяцев ежемесячное падение рейтинга Порошенко по 2,5-3%. Это было шоком для многих, кто видел в нём эталон державника, суперпатриота. А тут вдруг оказывается – отдых под чужой фамилией, сладкое обаяние олигархии», – напомнил Андрей Золотарев.