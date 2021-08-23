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23.08.2021 17:29 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Политика, Украина
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Политолог: Зеленского начнут бить в конце сентября

Новости УкраиныВладимир Зеленский, атакуя всех потенциальных конкурентов за власть, рискует получить консолидированный ответ олигархов. Об...

Владимир Зеленский, атакуя всех потенциальных конкурентов за власть, рискует получить консолидированный ответ олигархов.

Об этом в беседе на канале «Капитал» заявил  политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Технологически Банковой недостает гибкости. Атакуя всех и сразу, она рискует подвести ситуацию под формулу «гуртом и батька бить легче». И это может случиться в конце сентября – в октябре. А, может быть, раньше», – сказал Андрей Золотарев.

Эксперт пояснил, что ситуация для Зеленского усложняется уменьшением электорального ядра.

«Электоральное ядро Зеленского (и социология это подтверждает), они его ассоциируют с тем самым «Голобородько». И, в принципе, в своей основе, это ядро осталась. Но Владимир Александрович, чем дальше, тем меньше напоминает «Голобородько». Это может оказаться проблемой, поскольку, пока у тебя есть более-менее сцементированное электоральное ядро, у тебя всё будет более-менее нормально. Но, когда это ядро разрывается, раскалывается, тогда идет обвал.

Пётр Алексеевич может рассказать, как отдых на Мальдивах «соответствует» образу ура-патриота, готового всё для страны отдать. Именно после этого мы наблюдали в течение 4 месяцев ежемесячное падение рейтинга Порошенко по 2,5-3%. Это было шоком для многих, кто видел в нём эталон державника, суперпатриота. А тут вдруг оказывается – отдых под чужой фамилией, сладкое обаяние олигархии», – напомнил Андрей Золотарев.

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