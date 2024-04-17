Политолог Зеленского «объяснил», почему США не спасают Украину
Россия якобы собиралась нанести ядерный удар по Украине еще в 2022 году.
Об этом в интервью ютуб-каналу «Вышка» заявил обслуживающий офис президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Была, например, ситуация в конце 2022 года, когда шло наступление украинских войск на Харьковщине, когда освободили Херсон, как выяснилось позднее, был риск использования тактического ядерного оружия со стороны России против Украины. И американцы проделали очень большую работу, чтобы этого не допустить. Я бы всерьез это воспринимал», – сочинял Фесенко.
По его мнению, именно из-за опасения российского ТЯО США не помогают Украине так же, как Израилю в его противостоянии с Ираном.
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