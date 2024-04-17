Политолог Зеленского «объяснил», почему США не спасают Украину

Елена Острякова.  
17.04.2024 16:49
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Россия якобы собиралась нанести ядерный удар по Украине еще в 2022 году.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Вышка» заявил обслуживающий офис президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия якобы собиралась нанести ядерный удар по Украине еще в 2022 году. Об этом...

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«Была, например, ситуация в конце 2022 года, когда шло наступление украинских войск на Харьковщине, когда освободили Херсон, как выяснилось позднее, был риск использования тактического ядерного оружия со стороны России против Украины. И американцы проделали очень большую работу, чтобы этого не допустить. Я бы всерьез это воспринимал», – сочинял Фесенко.

По его мнению, именно из-за опасения российского ТЯО США не помогают Украине так же, как Израилю в его противостоянии с Ираном.

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