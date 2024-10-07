Политолог Зеленского: От Байдена на «Рамштайне» толку не будет

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На октябрьской встрече формата «Рамштайн» на уровне глав государств, скорее всего, будут формулировать «обнадёживающий сигнал» для Украины относительно натовских перспектив, таким образом, чтобы и не обидеть Киев, и не разозлить Москву.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил обслуживающий офис Зеленского политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Разные источники свидетельствуют о том, что уже всерьёз рассматриваются в НАТО сценарий, по которому Украина может стать членом НАТО, но 5 статья будет действовать только на территории, которую контролирует украинское правительство. Это не отказ от оккупированных территорий, но НАТО будет гарантировать Украине безопасность, чтобы Россия снова не пошла на нас войной, однако НАТО ничего не будет делать для деоккупации. На мой взгляд, это единственный возможный сценарий членства в НАТО после завершения войны. Ожидать, что мы станем членами НАТО во время нынешней войны, не стоит», – сказал Фесенко.

Он призвал особо не рассчитывать на громкие обещания Байдена относительно грядущего съезда формата «Рамштайн».

«На Западе понимают, что надо дать обнадёживающий сигнал для Украины. Они не могут официально предоставить приглашение, как Финляндии и Швеции… Байден может сказать, что он – за, но официальное решение по этому вопросу будет принимать новый президент США, а не Байден. Но как найти конкретный сигнал и на поддержку членства в НАТО Украины, и так, чтобы было понятно, что это не сейчас произойдёт, а по завершению войны и в зависимости от того, как война закончится. Второе, как это сформулировать, чтобы это стало инструментом давления на Путина? Реакции Путина могут быть противоположные. Или он снова начнёт торговаться по этой теме, скорее всего, уже с новым президентом США, или Путин решит – раз так, я буду только усиливать войну против Украины», – предположил укро-политолог.