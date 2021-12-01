Политолог: Зеленского заказывали выступать перед любовницами топ-менеджеров Ахметова

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Новости Украины

Противостояние президента Украины Владимира Зеленского с олигархом Ринатом Ахметовым закончится катастрофой для Украины.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавиагтора», приходит директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, доцент Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

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«Противостояние Владимира Зеленского и его окружения (включая старого друга-олигарха Игоря Коломойского) с Ринатом Ахметовым и его группой неминуемо закончится катастрофой для Украины, но, с другой стороны, может способствовать обновлению политической элиты страны, сделав ее более репрезентативной и отражающей мнения всех регионов», – пишет Денисов.

«Пикантность ситуации заключается в том, что, по рассказам гостей некоторых закрытых мероприятий, еще несколько лет назад нынешний украинский президент в охотку вел корпоративы компании Рината Ахметова, а топ-менеджеры SKM «заказывали» Вову из «Квартала» на дни рождения своих любовниц», – добавляет эксперт.

По его словам, победителя мы узнаем в ближайшее время, поскольку долгосрочных боевых действий не предвидится, а перемирие резко подорвет авторитет как одного, так и другого субъекта противостояния.

«Проиграет предатель своей идентичности Владимир Зеленский или предатель своего региона Ринат Ахметов, никакого значения не имеет», – считает автор.

Он также добавляет, что для России происходящее на Украине важно и значимо, но не представляет серьезного интереса.

«Просто среди людей, подлинно оказывающих влияние на процессы внутри государства, нет лидеров, готовых на реальную перезагрузку отношений с Москвой. Очередные президентские выборы, внеочередные президентские выборы, государственный переворот, революция… для России нет никакой разницы, что произойдет на Украине, пока не родится новая элита государства…», – резюмирует Денисов.