Политолог жестко раскритиковал США в Совбезе ООН

06.05.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

За все события, происходящие на Украине после госпереворота, за тысячи погибших в этой стране, а также миллионы во всем мире за последние годы несут ответственность США. Им стоило бы покаяться за свои действия, а не заниматься нравоучениями.

Об этом в ходе видеоконференции членов Совбеза ООН по «формуле Арриа» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Присутствующие здесь Соединенные Штаты, Франция, Великобритания, Эстония, а также отсутствующие многие другие государства Европейского союза несут непосредственную ответственность за то, что произошло на Украине, поскольку и до Майдана, и во время его они усиленно давили на украинские власти, они не позволили президенту Украины выполнить свой долг, защитить население Украины от посягательств на жизнь граждан, на их имущество, защитить страну от посягательств на ее Конституцию.

В результате действий именно этих государств и в первую очередь США, которые позиционируют себя как признанный лидер Запада, украинские государственные структуры разрушены… Да, внешне вроде бы государство работает, но на самом деле мы видим и знаем, что президент Зеленский боится своих нацистов даже больше, чем Государственный департамент США.

Поэтому идет у них на поводке. До этого их так же боялся президент Порошенко и тоже шел у них. Хотя ни один, ни второй сами нацистами вроде бы не являлись. Это действия США привели к такому результату. Более того, я хочу подчеркнуть, что на территории Украины незаконно находятся американские военнослужащие, потому что в каждом отдельном случае Верховная рада Украины должна давать согласие на нахождение военнослужащих иностранного государства на своей территории.

Соединенные Штаты проводят ротации своих военнослужащих, отзывают одних и призывают других без согласования с парламентом Украины. Поэтому с моей точки зрения, не США сегодня учить других жить. Им следовало бы покаяться за десятки тысяч загубленных жизней только на Украине и за миллионы по всему миру, и только за последние годы, за пять-десять лет, которые прошли сейчас», – заявил Ищенко.