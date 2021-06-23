Политолог жёстко раскритиковал антироссийскую речь Меркель о 22 июня

23.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Руководство Германии с целью понижения вины за развязывание Второй мировой войны и нападение на СССР озвучивает претензии к современной России.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил живущий в Германии политолог Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии включили фрагмент выступления канцлера Германии Ангелы Меркель.

«22 июня состоится годовщина нападения нацистской Германии на СССР. После нападения Германии в 1939 году на Польшу, была развязана Вторая мировая война. Два года спустя Германия открыла следующую ужасающую главу для нас, немцев, этот день – повод для стыда… Когда мирные демонстранты и неугодные представители оппозиции оказываются за решёткой, это накладывает тяжёлый отпечаток на наши отношения. Для Германии, как и для всего ЕС, это неприемлемо, как и аннексия Крыма, и поддержка сепаратистов на Востоке Украины», – говорила немецкий канцлер.

Слова Меркель прокомментировал Сосновский.

«Эта речь не направлена на Россию, она не направлена на нас с вами. Эта речь направлена внутрь страны, на саму страну Германию и на Европу. То есть, она фактически создаёт такую формулу новую, при которой – да, нам стыдно, но не более того, потому что вы, и далее идёт перечисление якобы грехов России сегодняшней», – рассказывал политолог.

«То есть, нам было стыдно за то, что было тогда, а вы стыдитесь за то, что сейчас», – развил мысль телеведущий Владимир Соловьёв.

«И, таким образом, мы говорим о создании некого алиби, – продолжил Сосновский. – Мы уровнялись. Мы виноваты в том, что начали эту войну, об этом она говорит, а вы – смотрите – забрали себе Крым, вы фактически хотите продолжать войну на Украине и прочее. Это очень выгодная формула». «Конечно, для молодёжи эта формула подходит как нельзя лучше. Молодёжи сейчас нельзя сказать – мы виновны в том, что мы уничтожили 27 млн. советских граждан, плюс ещё какое-то количество миллионов из других стран. Они этого, действительно, не поймут, потому что у них другое воспитание, они по-другому выросли, у них всё по-другому было построено. Но, когда им говорят: нам стыдно за то, что сделано, при этом, не называя, что было сделано, не уходя конкретно в эти цифры и не ставя точку. А продолжая дальше, что – да, нам было стыдно, но России должно быть ещё стыднее за то, что она делает и за то, что она осуществила в прошедшие эти годы. Таким образом, создаётся такая формула самовнушения, при которой молодёжь будет говорить – ну да, они уже покаялись, уже всё выплатили, и евреям мы и так платим, и платим очень много. Об этом они говорят всё время. И, кстати, они говорят, пора бы уже это остановить. А, с другой стороны, чего же нам сейчас-то каяться?» – объяснил логику немецкого руководства Александр Сосновский.