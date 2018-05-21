21.05.2018, Москва, Елена Острякова
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История, Мнение, Общество, Политика, Россия, Украина

Политолога возмутили украинские “Врата Европы” на московских книжных прилавках


Российское издательство Corpus перевело и выпустило в свет книгу украинского автора Сергея Плохия.

Об этом у себя в «Фейсбуке» написал политолог Владимир Корнилов, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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По его словам, он впервые увидел книгу Плохия два года назад в Европе – изданную на английском языке.

«Даже при том, что я изучаю все на эту тему, пролистал эту книгу и брезгливо отложил. Даже беглого просмотра было достаточно, чтобы понять низкопробность книги с массой лжи и фактических ошибок. Уж не говорю о том, что она просто пронизана нелюбовью (это я очень мягко) к России и русским. Каково же было мое удивление, когда на днях увидел на московских прилавках русский перевод этой книги», – написал Корнилов.

Он недоумевает, почему издательство Corpus преподносит книгу Плохия как профессиональный исторический труд.

«Оно не постеснялось издать эту псевдо-историческую работу, в которой описываются “украинские” князья периода Руси, в которой к “мифам” отнесены фразы “Севастополь – город русской славы” и “Киев – мать городов русских”, в которой приводится откровенная фальшивка о том, что Брестский мир определил восточные границы УНР. Их даже не остановил тот факт, что там воссоединение Крыма с Россией названо “аннексией”, современная война в Донбассе названа “русско-украинским конфликтом” и “агрессией России”, а донецкие бойцы названы “боевиками из России”», – сетует Корнилов.

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