20.11.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Местная власть, Политика, Украина
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Политологи фиксируют вновь обострившуюся поляризацию Украины


Прошедшие недавно на Украине местные выборы превратили политическую карту страны в «леопардовую шкуру».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на пресс-конференции в Киеве заявил глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

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«Тенденция этих выборов – вновь обозначившаяся поляризация страны. Если год назад все было зеленым цветом [партии президента Украины Владимира Зеленского] с редкими вкраплениями, то теперь политическая карта страны напоминает леопардовую шкуру», – сказал политолог.

По его словам, в этом вина партии «Слуга народа», которая на волне своего прошлогоднего успеха не захотела «бежать с флагом справедливого завершения децентрализации».

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