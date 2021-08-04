Политологи видят в ученом Максиме Шугалее профессионального представителя интересов населения

04.08.2021, Москва, Максим Никифоров

Руководитель Фонда для инвалидов «Матисса остров», ученый-социолог Максим Шугалей на предстоящих депутатских выборах будет баллотироваться в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. Политологи положительно выделяют его кандидатуру на фоне остальных.

Максим Шугалей уже долгое время задействован в политике, поэтому в этой среде он далеко не безызвестен. Политологу Александру Прокопчуку он и вовсе подарил путевку в жизнь:

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«В 2014 году он проводил для студентов факультета политологии СПбГУ мастер-классы по организации социологических исследований. Я был среди них, – вспоминает Прокопчук. – Те 15 занятий, на которых выступал Максим Анатольевич, оказались более полезны, чем 5 лет моего обучения у именитых профессоров».

Также Прокопчук поделился, что отчетливо помнит ужас, охвативший его, когда он узнал, что экспедиция Шугалея закончилась ливийским пленом. День освобождения социолога стал для Прокопчука «настоящим праздником».

Политолог Сергей Судаков высказал интересное мнение, что сегодня России и Западу не так интересны выборы:

«Людям больше нравится смотреть на политиков, на шоу, которое они могут устроить. Если политик имеет за собой определенную историю, позитивную или даже негативную, то к нему привлекается больше внимания, и степень его узнаваемости растет».

Судаков добавил, что люди следят за политикой точно так же, как и за своим любимым сериалом, и в наше время «недостаточно просто предлагать свою программу, одних слов может не хватить».