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На Украине уже напрямую угрожают уничтожением президенту РФ, но бандеровская держава до сих пор не получила статуса террористической. Хотя такое определение снимает множество юридических формальностей и превращает специальную операцию в контртеррористическую.

Об этом заявил в эфире «Крым 24» заведующий кафедрой военно-политической работы ЧВВМУ им. Нахимова Александр Рябцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первое, на что хочу обратить внимание: когда Белгородской области ввели контртеррористическую операцию, я думал, что этот режим распространится и на Курскую область, а лучше на Харьковскую, но, к сожалению, его вдруг сразу отменили, – подчеркнул Рябцев.

– Знаете, мы говорим про общество, но общество тоже должно мобилизоваться на каких-то основах. Это может быть абсолютно юридическая основа. Мы понимаем, что общество готово в своём большинстве не просто подержать президента, а поддержать его решительные действия, политические решения. Но давайте говорить прямо – мы живем в режиме мирного времени, у нас министерства мирного времени, в том числе Министерство обороны действует в рамках мирного времени. Но для этого надо принимать политические решения, от этого очень многое зависит. Поэтому, с одной стороны у нас когнитивный диссонанс, а с другой – я услышал, как Владимир Владимирович 9 мая впервые сказал «война», но у нас нет тех, которые бы действительно отвечали за эту войну. Вот это серьёзный вопрос».

По мнению эксперта, общество задаётся вопросом, что дальше? Оно ждет ответа от политических властей, чтобы не теряться в догадках и не строить предположения.

«У нас есть закон о безопасности, там есть чрезвычайное положение, военное положение, а закона о военном времени у нас нет. Но мы же понимаем, что общество ждёт от власти, от политических элит или лозунга, или призыва. Я считаю, что общество к этому готово, – подчеркнул Рябцев.

– Разные юридические ограничения не дают возможность подключиться более широкому кругу, но общество-то как раз хочет подключиться. Недавние опросы недавние показали, что более 80% поддерживает нашего президента, и это объективный ответ. Конечно, мы не должны забывать о том, что у нас в обществе есть те, кто за то, чтобы мы вернулись вот в то подчинённое состояние Западу – те, кто не хотят изменений. Это тоже есть. Но я хочу обратить ваше внимание, что всё-таки ярким примером вот этого противостояния как внутри, так и на внешнем контуре является заявление одного из украинских военных деятелей, что наш президент – законная цель. Поэтому я считаю, что на всю территорию Украины надо вводить режим контртеррористической операции. Это решило бы очень многие вопросы, в том числе юридические».

Накануне замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью Welt, что Владимир Путин находится во главе списка целей его ведомства.

Ранее некоторые комментаторы предполагали, что Украина не объявляется террористическим образованием, поскольку в этом случае встанет вопрос, каким образом Россия перечисляет средства террористам за продолжение транзита ресурсов на Запад через украинскую территорию.