Политтехнолог: Члены украинского центризбиркома всё это время получают бешеные зарплаты

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Украинское государство, вместо финансирования ВСУ, выбрасывает огромные деньги на чиновничий аппарат, в том числе из структур, которые вообще не задействуются по объективным причинам.

Об этом на канале «ProUA» заявил известный антироссийскими высказываниями украинский политтехнолог Сергей Гайдай, в прошлом штабист Виктора Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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