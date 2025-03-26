Политтехнолог: Члены украинского центризбиркома всё это время получают бешеные зарплаты

Вадим Москаленко.  
26.03.2025 21:25
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Идиотизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинское государство, вместо финансирования ВСУ, выбрасывает огромные деньги на чиновничий аппарат, в том числе из структур, которые вообще не задействуются по объективным причинам.

Об этом на канале «ProUA» заявил известный антироссийскими высказываниями украинский политтехнолог Сергей Гайдай, в прошлом штабист Виктора Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское государство, вместо финансирования ВСУ, выбрасывает огромные деньги на чиновничий аппарат, в том числе...

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«У меня есть много знакомых, которые следят за бюджетными процессами, и мы понимаем, что, например, сегодня государство поднимает [зарплаты], у нас за время войны бешено выросли зарплаты разных чиновников.

Например, у нас часто стоит вопрос – выборы, не выборы, а чтобы ты знал, у нас Центральная избирательная комиссия до сих пор работает, хотя выборов давно нет. Как думаешь, какой уровень зарплат членов ЦИК? Наименьшая 218 [тыс.гривен], наибольшая 280. Понимаешь? А люди ничего не делают.

У нас государство не любит тратить деньги на людей. Оно тратит на что угодно – на благоустройство в Покровске закупают цветы для клумб, где нужно тратить на оборонные линии, если честно.

А вот на вооружение, на соцобеспечение, на реабилитацию, на военных, а я считаю их элитой на Украине, у нас государство не любит тратить», – сокрушался Гайдай.

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