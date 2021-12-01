Лукашенко устроит блэкаут Украине, если Зеленский будет мстить за Крым, – прогноз

01.12.2021  13:44 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Белоруссия, Дзен, Крым, Политика, Украина, Энергетика
Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ничего не в состоянии противопоставить белорусскому лидеру Александру Лукашенко, заявившему, что Крым является частью России.

Об этом в своём телеграм-канале заявил обслуживающий Петра Порошенко политтехнолог Алексей Голобуцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский ничего не в состоянии противопоставить белорусскому лидеру Александру Лукашенко, заявившему,...

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«На заявление Лукашенко, что Крым де-юре и де-факто стал российским после референдума, Зеленский должен был бы как-то адекватно отреагировать. Адекватно по меркам международного права. На дипломатическом уровне, на экономическом. Но если Зеленский действительно что-то скажет Лукашенко и полноценно отреагирует на этакое посягательство на государственный суверенитет – так Лукашенко же может немедленно, в течение нескольких часов, просто прекратить продажу электроэнергии в Украину», – написал Голобуцкий.

Он подчеркнул, что Лукашенко даже не надо будет придумывать какие-то обоснования для прекращения поставок электроэнергии – достаточно заявить о «технических неполадках». И на Украине начнутся тотальные отключения.

«То есть либо принять посягательство на суверенитет – либо блэкаут, разрушение производств и экономики в целом, массовые общественные беспорядки (ибо население же явно не будет сидеть молча при свечах в холодных квартирах). И в эту вилку «плохо или еще хуже» Зеленский загнал себя сам», – резюмировал политтехнолог.

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