Политтехнолог назвал самого вероятного преемника Путина

Елена Острякова.  
18.06.2024 13:35
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия


Помощник президента Алексей Дюмин, назначенный недавно секретарем Государственного Совета, является наиболее вероятным преемником президента РФ Владимира Путина.

Об этом в интервью политологу Семену Уралову заявил политтехнолог Евгений Минченко, придумавший модель «Политбюро 2.0», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Помощник президента Алексей Дюмин, назначенный недавно секретарем Государственного Совета, является наиболее вероятным преемником президента...

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«Такое впечатление, что Дюмину дали сейчас такой набор вопросов, что он будет дублировать с точки зрения контроля всю повестку президента. Секретарь Госсовета — это про все, что происходит в стране. Плюс ему доверили самое ключевое направление для нынешней ситуации — оборонно-промышленный комплекс. Поэтому, когда начинают говорить, что из Дюмина выращивают преемника, я пока не вижу аргументов против», – сказал Минченко.

По его мнению, сейчас в России параллельно действуют «мирное правительство», возглавляемое премьер-министром Михаилом Мишустиным и неформальное «силовое правительство», которое возглавляет Дюмин. Во второй кабинет входят члены Совбеза, руководители силовых структур, профильные министры, вице-премьеры и «новая силовая элита, в которую вошли бывшие ординарцы и адъютанты Путина».

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