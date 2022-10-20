Политтехнолог объяснил, что стоит за словами Суровикина о «тяжелых решениях» по Херсону

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Новости Украины

Высказывания командующего СВО Сергея Суровикина о готовности к «тяжёлым» решениям» имеют непосредственное отношение к манёврам на Херсонском направлении, однако не выбиваются из военной логики действий.

Об этом в своём видеоблоге заявил советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Различия между военной и политической логикой, прежде всего, проявляются в отношениях к территориям. Для любого политика в мире потеря или приобретение территорий во время войны – это Альфа и Омега, это либо демонстрация его победы, либо демонстрация его поражения (для стандартного политика, хрестоматийного, по учебнику, это не относится к нашему верховному главнокомандующему, он у нас один такой в мире, что во всём мире и признают). И когда генерал Суровикин говорит о том, что армия в Херсонской области будет действовать, исходя из военно-тактических обстоятельств, он не исключает оставление территорий. К этому надо отнестись нормально. (Возвращаюсь к просьбе к жителям Херсонской области, особенно правобережной её части, если вам предлагают возможность уехать, уезжайте). Для человека, который думает в военной логике, территория не имеет принципиального значения. Это лишь плацдармы для наступления на нас, или плацдармы для нашего наступления, или контрнаступления, это всего лишь географическая точка. Потому что у военного, и это правильно, есть одна задача: победить. Если для того, чтобы победить в конце концов, не завтра, так послезавтра, нужно сегодня территории оставить, а завтра их вернуть, военный это сделает», – объяснил Казаков.

Также он без прикрас растолковал слова командующего.

«Слова генерала Суровикина о «тяжёлых решениях», которые могут быть приняты, в связи со сложившейся обстановкой, как всегда, если они не разъяснены до конца, имеют двоякое толкование. Мы можем оставить территории в Херсонской области, для того, чтобы сохранить армию. Нам нужно сохранить армию, для того, чтобы решить задачи СВО, обозначенные 24 февраля. Если на каждом километре линии фронта мы будем оставлять наши подразделения стоять насмерть, то мы потеряем армию, не решим ни одну задачу и проиграем. Поэтому в случае возможного окружения, вспоминаем харьковскую историю – это никогда не исключено, в случае нанесения непропорционального огневого поражения по нашим позициям, и это не единственные варианты, армию надо отводить на подготовленные оборонительные рубежи. Это не пресловутая «перегруппировка», хотя, на самом деле, это нормальный военный термин. Просто в нашей политической реальности он приобрёл негативные коннотации», – сказал политтехнолог.

Подводя итог, эксперт ответил на главный вопрос.

«Пишут мне: что думаешь, сдадим Херсон? Отвечаю: нет, не сдадим. Это как раз тот случай, когда политическая логика важнее военной. Херсон мы сдать не можем. Но бои за Херсон возможны», – заверил Казаков.