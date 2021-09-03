Политтехнолог: «Объявлять войну РФ нельзя – ВКС нас уничтожат»

03.09.2021 16:57 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина не объявляет официальную войну Российской Федерации, потому что в случае полномасштабного конфликта, ей будет нечем воевать.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил политтехнолог Александр Кондратенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, у страны нет даже полка фронтовой авиации, а также отсутствует подготовка военных летчиков.

«У нас конкретно военный конфликт с Российской Федерацией. Просто никто не говорит о том, что мы объявляем войну России. Мы прекрасно понимаем, что даже имея спустя семь с половиной лет гораздо лучше укомплектованную армию и гораздо большую численность войск, мы четко понимаем, что с авиацией Российской Федерации нам сейчас особо тягаться нечем. Потому что если мы объявим войну России, бомбардировщики, я вас уверяю, там до сих пор летают, и летают каждый день, учения проходят не только когда это в СМИ. Да, может быть, какие-то большие учения афишируются, а так они каждый день тренируются», – сказал эксперт.

«А у нас, если глобально взять, есть хоть один полк каких-то стратегических истребителей? Полк, допустим? Такого нет. Да, на параде показали, прекрасная авиация у нас есть, я обеими руками за, чтобы она только развивалась. Просто у нас даже пилотов не учат. Я не знаю, если взять сейчас, открыть интернет и попробовать найти какую-нибудь программу, по которой можно стать пилотом боевым, «с пеленок», – такого нет», – заявил Кондратенко.

Отметим, что украинская официальная пропаганда и власти уверяют, что в Донбассе Украина якобы воюет с российской армией.