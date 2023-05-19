Политтехнолог Порошенко анонсирует усиление диверсий в Крыму и других тыловых районах России

Анатолий Лапин.  
19.05.2023 12:40
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Россия, Украина


Украина будет усиливать ракетные удары и диверсии в глубоких тылах России, включая Крым.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил обслуживающий интересы экс-президента Украины Петра Порошенко политтехнолог Тарас Березовец, бывший крымчанин, мобилизовавшийся в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина будет усиливать ракетные удары и диверсии в глубоких тылах России, включая Крым. Об...

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По словам Березовца, это связано с готовящимся на ближайшее время контрнаступленеим.

«В ближайшее время должно начаться украинское наступление, которое будет массированным, происходить сразу по нескольким направлениям, это понятно. Противник будет пытаться это сорвать, но ему будут мешать наши удары в глубоком тылу, что уже показали удары по Луганску, видим диверсию, которая произошла в аннексированном Крыму», – сказал эксперт.

Он считает, что такого рода ударов и диверсий «в глубоком тылу противника, включая Крым, будет становиться больше, больше и больше».

« Это будет происходить и накануне нашего наступления, и самое главное – во время него. Потому ближайшие недели и месяцы будут горячими в прямом смысле», – заявил Березовец.

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