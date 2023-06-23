Политтехнолог Порошенко осыпал комплиментами российскую армию

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Россия сделала выводы из предыдущего этапа спецоперации, перегруппировалась, усилилась и вооружилась гораздо лучше. Ее мобилизованные прошли хорошую подготовку, уже обстреляны и не побегут при первом огневом контакте.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил беглый крымчанин, обслуживающий интересы экс-президента Украины Петра Порошенко политтехнолог Тарас Березовец, мобилизовавшийся в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня на территории Украины находятся порядка 350 тысяч российских военнослужащих. Они готовились тщательно, умеют строить инженерные сооружения – все, как книжка пишет, и у них было много времени для того, чтобы это сделать. Самое главное, что они успели – напичкать нашу землю и все возможные пути минами. Причем, с минами они работают виртуозно, нужно признавать. У них намного улучшилась аэроразведка, развились ударные дроны, чего не было еще 6-9 месяцев назад. Плюс – противник имел достаточно времени, чтобы этих мобилизованных из перепуганных людей, которых только забрали от их женщин и детей, превратить в обстрелянных воинов, потому что пока они сидели в окопах, по ним активно работала наша артиллерия, потому это уже обстрелянные бойцы – это не те, кто будут бежать после первого обстрела. Нужно говорить откровенно – перед нами стоит опытный и очень опасный враг. Тем более, он находится в позиции обороны», – заявил Березовец.

Он подчеркнул, что ждать форсирования Днепра после обмеления Каховского водохранилища и подрыва плотины ГЭС не стоит.

«Теперь любая десантная операция на левый берег Херсонщины выглядит крайне маловероятной. Если до этого противник считал, что есть высокие шансы и были определенные сигналы того, что такая операция может начаться, сейчас ее осуществить очень сложно, потому что там все заилено, Днепр вернулся в свое старое русло, поэтому осуществить любую операцию неожиданно там уже будет невозможно», – убежден Березовец.