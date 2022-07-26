Политтехнолог Порошенко пугает поляков ядерным ударом по Львову

26.07.2022  14:43 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Галичина, Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

Россия может нанести ядерный удар по Яворовскому полигону, который находится во Львовской области на границе с Польшей.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил украинский политтехнолог Тарас Березовец, обслуживавший интересы экс-президента Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия может нанести ядерный удар по Яворовскому полигону, который находится во Львовской области на...

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«Что касается нанесения ядерного удара, то эта опасность остается с первых дней войны. Периодически на это намекают российские руководители. Мы слышим эти заявления не только от российских пропагандистов, но и от официальных лиц Кремля – Марии Захаровой, Сергея Лаврова, да и самого Путина, который сказал, что ядерное оружие, его использование остается в их доктрине», – сказал эксперт.

«Что касается места нанесения этого удара – Яворовский полигон, он фигурировал в первых числах этой войны. Это не только мое мнение, это мнение части украинских военных, которые так же считают, что с точки зрения Путина, наносить удар необходимо по тем украинцам, которых он считает наиболее враждебными.

Он же неоднократно заявлял о том, что украинцев как отдельной нации не существует, но есть какие-то отдельные украинцы, которые живут на Западной Украине, и мы, якобы, на эту часть территории не претендуем. Потому наказание именно Галичины, Западной Украины, с точки зрения Путина, выглядит более органично, чем нанесение этого ядерного удара по Киеву или русскоязычным городам», – заявил Березовец.

В этом случае, по его мнению, у НАТО не будет формального повода для задействования 5-й статьи.

«В этом же и состоит план Путина. Если он, все-таки, осмелится на нанесение тактического ядерного удара, это будет абсолютно в его стиле, потому что он прекрасно понимает, что в таком случае заражение пойдет на соседнюю страну НАТО.

То есть, фактически он не нарушит 5-ю статью Североатлантического Альянса, это не будет ударом по территории Польши, но то, что именно Польша и соседние страны – Словакия, Чехия, возможно, Венгрия от этого пострадает, это абсолютно ложится в его концепцию»., – считает политтехнолог.

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