Политтехнолог Порошенко узнал, где прячут деньги от Запада российские олигархи

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Новости Украины

В Объединенных Арабских Эмиратах якобы находится большая концентрация средств российских олигархов, которые они прячут от западных санкций.

Такое заявление сделал обслуживающий интересы Петра Порошенко киевский политэксперт Тарас Березовец.

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«В свое время в ОАЭ выводил свои деньги тот же Лукашенко, там держат и выводят свои средства, деньги многие россияне и коррупционеры с территорий бывшего Советского Союза. Дело в том, что ОАЭ предоставляли и до сих пор предоставляют возможность инвестировать деньги в недвижимость, не спрашивая о происхождении этих средств. В стиле типа «ничего не вижу, ничего не знаю», – утверждает Березовец.

Вместе с тем он считает – все такие «сомнительные» инвестиции находятся под контролем западных спецслужб.

«Все эти деньги видят западные спецслужбы. Если им кто-то нужен, – имея эту информацию, они могут шантажировать владельцев этих счетов или недвижимости. Поэтому те, кто заводит туда деньги – они автоматически оказываются под колпаком западных спецслужб: американских и британских, а дальше они уже с ними будут работать. И поэтому в таком случае западные институции, тот же ФАТФ (Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег – Ред.) закрывают глаза на происходящее в ОАЭ», – пояснил Березовец.

Ранее издание The Guardian утверждает, что Объединенные Арабские Эмираты стали «раем для грязных денег» после начала российской СВО на Украине.

В частности, депутат Европарламента от Дании Кира Мари Петер-Хансен заявила изданию, что Эмираты якобы являются безопасным убежищем для доходов коррумпированных чиновников и российских олигархов. Она настаивает, чтобы Эмираты попали в «черный список» Запада.

Также по данным The Guardian уже более трех месяцев в Дубае находится один из самых дорогих в мире частных самолетов, принадлежащий бывшему владельцу футбольного клуба «Челси» Роману Абрамовичу. Кроме того, там была замечена яхта стоимостью 240 миллионов фунтов стерлингов, связанная с миллиардером Андреем Мельниченко, и супер яхта «Madame Gu», которую на Западе связывают с Андреем Скочем, депутатом российского парламента.