Политтехнолог предложили ввести в оборот мем «Вашингтонские старцы»

28.04.2020, Москва, Максим Карпенко

Российская информационная машина должна вернуть американским партнерам «должок», разработанный ими же самими – ввести определение «вашингтонские старцы», характеризующее пожилую «маразматическую» верхушку властей США.

Об этом в своем блоге пишет политтехнолог Константин Долгов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Долгова, именно «кремлевскими старцами» в 80-е годы называла американская пропаганда членов Политбюро ЦК КПСС, убеждая в необходимости «омолодить» руководство Компартии.

«Помню, как наши американские партнёры в восьмидесятых придумали лингвистическую конструкцию «кремлёвские старцы». Мол, члены Политбюро – старпёры, надо бы поменять их на молодых прорабов перестройки. Ну, что было дальше – все помнят.

А по факту сейчас у них самих, что ни кандидат в президенты – то глубокий старик на восьмом десятке лет. Президенту Трампу 73. И вот на очередном брифинге для прессы Дональд Фредович сказал примерно следующее: “Я слышал, что антисептик убивает вирус за минуту. Нельзя ли его как-нибудь принимать внутрь?” (да уже давно принимают, ты отстал от жизни, старичок – К.Д.).

Наши домашние обожатели Америки тут же поспешили заявить, что это такая шутка. Мол, Трамп – молодец, с юмором подходит к ситуации. Есть и другое мнение: что это обыкновенный старческий маразм начал себя проявлять.

Ладно, бог с ним, с Трампом и прочими «ингодвитрастами». А вот почему наши секретные лаборатории до сих пор не сделали популярным во всём мире словосочетание «вашингтонские старцы» – не понимаю. Такая отличная возможность вернуть должок старым друзьям. Старым во всех смыслах», – пишет Долгов.