07.02.2019, Москва, Владимир Гладков

После заявления об отказе выдвигать свою кандидатуру в президенты Украины музыкант Святослав Вакарчук стал даже более востребован в избирательном процессе как средство для пиара, чем если бы стал кандидатом.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил политтехнолог Алексей Сытников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вакарчук и Зеленский – это кандидаты, который выступали бы на одной электоральной площадке, и они бы разделили этот электорат пополам. Но то, что Вакарчук несколько недель назад заявил, что принимать участие в выборах не будет, не означает, что он не будет на них играть. Я думаю, что к Вакарчуку в очередь стоят все, имеющие шанс попасть во второй тур и обсуждают с ним, либо с Пинчуком, на каких условиях он поддержит, либо пойдет в штаб одного из кандидатов», – заявил Сытников.

Также эксперт поделился своим мнением, с какой целью был снят фильм с участием Зеленского «Слуга народа».

«У Володи Зеленского очень низкий антирейтинг и совершенно понятно, что этот проект с фильмом, где он играл президента, был задуман неспроста. Народ привык, смотря этот фильм, видеть Зеленского на этой позиции. Это важно, ведь когда примерно тот же Вакарчук планировал выдвигаться, ему в социальных сетях писали, что не надо этого делать, мы будем ходить на твои концерты, но только не голосовать за тебя как президента», – отметил эксперт.