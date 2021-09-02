Политтехнолог Самонкин об иноагентах, дискредитации выборов и проблемах избирательной системы

02.09.2021 18:56 (Мск), Санкт-Петербург, Иван Добровольский

Политтехнолог Юрий Самонкин прокомментировал действия Эллы Памфиловой, которая возмущена работой ГИКа Санкт-Петербурга, и высказал предположение о причинах огромного количества скандалов, связанных с выборами.

Одной из проблем избирательной системы Самонкин считает ее перегрузку, так как приближаются выборы в Государственную Думу, муниципалитеты, ЗакСы плюс выборы губернаторов. Все смешалось, в результате родилась путаница как в головах как избирателей, так и в самой системе.

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«Также срабатывает человеческий фактор невнимательности, из-за чего подготовка к выборам не обходится без нарушений. Усугубляет ситуацию и то, что наши «западные партнеры» проявляют активный интерес к этим выборам. Некоторые организации со статусом иностранного агента уже печатают электронные дорожные карты, которые будут отображать огромное количество нарушений, дискредитирующих выборы. Необходимо перехватить у них инициативу в сторону открытости, прозрачности, честности», – подчеркивает эксперт.

Петербург, являющийся городом федерального значения, – лакомый кусочек для тех, кто заинтересован дискредитировать Россию, полагает Самонкин.

К слову, глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что половина всех жалоб в ЦИК поступает из Санкт-Петербурга. При этом она демонстрирует свою готовность вмешаться в предвыборный процесс. Самонкин рассчитывает, что ЦИК наведёт порядок и даст избирателю полноценно участвовать в выборах.