27.07.2021, Москва, Платон Беседин

Новости Украины

«Комсомольская правда» накануне поздравила Марию Максакову с днём рождения. Пожелала ей всех благ. Но вот вопрос: а чего желает сама Максакова России и русскому народу?

В своё время она вместе с мужем Вороненковым, которому угрожало уголовное дело за экономические махинации, перебралась из России на Украину. Ну, перебралась и перебралась – не первые и не последние беглецы. Беда в том, что Максакова и ее супруг заболели страшной хворью – майданизмом. И понеслась! Истории о свободной Украине и «тоталитарной немытой России» озвучивались одна за другой. Конечно же, все в прогорклом разоблачительно-обвинительном стиле.

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Для мужа, правда, все длилось недолго. Вороненкова убили. Отпевали у раскольников в «киевском патриархате». Максакова тут же рассказала, что виновны во всем люди из силовых органов РФ. Ну, и ещё миллион подобных историй о том, как Россия безжалостно относится к своим дочерям и сынам.

Однако ещё беда – не все сложилось на Украине для Максаковой гладко. Главное – даже перейдя на мову и нацепив вышиванку, денег там много не заработать. Не те у страны ресурсы. Вот и пришлось Максаковой вновь летать домой – зарабатывать. И ведь впустили, несмотря на всю грязь, что она лила на Россию из Киева!

И поздравление от «Комсомольской правды» – лишь очередной повод вспомнить эту вопиющую историю (сколько раз до этого Максакова была уже в бесконечных ток-шоу Малаховых/Борисовых, где она представала в образе бедной вдовы, и ни слова не говорилось о ее клевете в адрес Родины и братаниях с теми, кто угнетает русских на Украине?).

Поэтому суть – в истеблишменте (намеренно использую данное слово) как в таковом. Том истеблишменте, который постоянно третирует Россию и ее народ. Они, правда, заявляют, что «сражаются с тоталитарным государством». Но борцуны из них, скажем прямо, так себе. Ведь у этого государства они получают денежки на своё шикарное содержание. А вот народ ненавидят – тот для них чернь.

Так о чем эта история? Да о том, что, получается, Родину получается выгоднее не любить. А ещё о том, что персонажи, коих нам навязывают, не просто отвратительны, но и вредны.

Так какое государство хотят получить в итоге, дразня народ и пестуя вражеские элиты?