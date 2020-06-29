Поливают из всех видов оружия: бойцы ЛДНР доведены до отчаяния приказом не отвечать на украинские обстрелы

29.06.2020, Москва, Владимир Гладков

После снижения уровня боевой готовности, украинские военные формирования постоянно атакуют позиции защитников Донбасса, пользуясь запретом на открытие огня в ЛДНР.

Об этом у себя в Telegram-канале написал российский волонтер, помогавший ополчению Донбасса, Александр Жучковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поговорил с луганскими военными, настроения депрессивные. Ситуация хуже, чем я думал. Снова большие потери. Украинцы атакуют от безнаказанности. Потому что в войсках ЛНР – постоянный запрет на открытие огня, и за неисполнение военным угрожают увольнениями и уголовными делами.

Такое было и раньше, но всё же на некоторых участках сохранялась определённая свобода действий и негласное право на нарушение Минских соглашений (сами БД не инициировали, но на обстрелы всё же отвечали). Сейчас нет даже этого. Б##дство. Бесконечное б##дство», – рассказал Жучковский.

При этом, комментируя запись, военкор Михаил Андроник отметил, что в ДНР ситуация не лучше.

«Поговорил с донецкими военными – ситуация не лучше. «Укропы уже совсем не стесняются разбирать наши позиции с помощью всего, что только у них есть. С нашей стороны ещё есть несколько подразделений на фронте, которые «под черными флагами» позволяют себе огрызаться. Но это «капля в море». Прямая речь», – написал Андроник.