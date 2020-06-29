29.06.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Поливают из всех видов оружия: бойцы ЛДНР доведены до отчаяния приказом не отвечать на украинские обстрелы


После снижения уровня боевой готовности, украинские военные формирования постоянно атакуют позиции защитников Донбасса, пользуясь запретом на открытие огня в ЛДНР.

Об этом у себя в Telegram-канале написал российский волонтер, помогавший ополчению Донбасса, Александр Жучковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поговорил с луганскими военными, настроения депрессивные. Ситуация хуже, чем я думал. Снова большие потери. Украинцы атакуют от безнаказанности. Потому что в войсках ЛНР – постоянный запрет на открытие огня, и за неисполнение военным угрожают увольнениями и уголовными делами.

Такое было и раньше, но всё же на некоторых участках сохранялась определённая свобода действий и негласное право на нарушение Минских соглашений (сами БД не инициировали, но на обстрелы всё же отвечали). Сейчас нет даже этого. Б##дство. Бесконечное б##дство», – рассказал Жучковский.

При этом, комментируя запись, военкор Михаил Андроник отметил, что в ДНР ситуация не лучше.

«Поговорил с донецкими военными – ситуация не лучше. «Укропы уже совсем не стесняются разбирать наши позиции с помощью всего, что только у них есть. С нашей стороны ещё есть несколько подразделений на фронте, которые «под черными флагами» позволяют себе огрызаться. Но это «капля в море». Прямая речь», – написал Андроник.


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