Полковник Алёхин: Без паники, обстановка боевая. В потере Балаклеи трагедии не будет

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Новости Украины

Отчаянные попытки прорывов линии фонта войсками Украины связаны с данными разведки Киева о том, что Россия перебрасывает на все три важнейших направления «второй эшелон» – подкрепление в составе подразделений, сформированных из бойцов, имеющих опыт чеченских кампаний и Афганистана.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» рассказал боевой офицер, полковник Геннадий Алёхин, соратник легендарного генерала Трошева.

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«Украинцы прекрасно понимают и осознают: сейчас на всё три направления российская армия, союзные войска перебрасывают резервы. Военным языком, это «второй эшелон». Уже в конце августа – в первых числах сентября на фронт прибывают части и подразделения Третьего армейского корпуса, состоящие из добровольцев и контрактников».

«ПолитНавигатор»: Почему именно эта ротация так взбудоражила киевское командование, что ВСУ пошли на такие отчаянные броски?

Геннадий Алёхин: Это хорошо обученные специалисты разного профиля, важных воинских специальностей. Средний возраст от 40 до 60 лет. От 40 – подчеркиваю, до 60 лет. Мне позавчера позвонил мой бывший подчинённый в возрасте 53 лет, который у меня был в подчинении во времена Второй чеченской кампании, он сказал: «Геннадий Тимофеевич, я пионером себя чувствую! Мне 53, а там 60 – 65!».

То есть, это добровольцы, контрактники, имеющие богатый опыт ещё Афганистана. Первой и второй чеченских кампаний.

Геннадий Алёхин во время чеченской кампании

Что такое корпус? Многие «великие блогеры» говорят, вот, корпус, его численность… Это своеобразная единица, которая не подпадает ни под какие структуры советских времён. Да и наших, российских. Это своеобразный резервный добровольческий корпус. Он состоит из нескольких подразделений, и там полки есть, бригады есть и, в первую очередь, насыщен тяжёлым артиллерийским вооружением.

Где модернизированные с усовершенствованные системы – как старые добротные советские, так и новые усовершенствованные российские. Т-90 танк, системы «Нона», «Мста» различных модификаций, «Солнцепёки» и другие системы вооружения, а также реактивные системы залпового огня последних модификаций. Возможно, и совершенно новые высокоточные системы.

То есть, этот такой хороший, сильный ударный кулак. Более того, в некоторых регионах планируется ещё дополнительные отдельные батальоны. Я вот знаю, что в Самаре уже готов, прошёл боевое слаживание батальон. В Тамбове казачий батальон. Глава Чечни Кадыров сказал, что завершилось боевое слаживание нескольких батальонов, которые будут отправлены в зону проведения СВО.

«ПолитНавигатор»: Тем не менее, есть определённое продвижение ВСУ.

Геннадий Алёхин: Я бы не назвал это «наступлением широкомасштабным». Попытки контрнаступления, это – говоря военным языком, на отдельных участках фронта. Да, они это попытались на юге сделать (херсонское, николаевское направления). Сейчас попытались и пытаются сделать в Балаклее. Уже на окраинах Балаклеи… Это районый центр Харьковской области, где ведутся бои в, так называемой, промышленной зоне.

Естественно, наше командование было осведомлено. И хорошо, прекрасно понимали в штабах нашей группировки войск, что такие попытки будут предприняты.

Естественно, будут приняты адекватные меры, нельзя из этого делать какие-то… Это украинцы любят. Флаг повесили над одним селом, над одной улицей в два дома или, там, в Озерном столб за собой носили пограничный…

У них другого выхода нет. Они подтянули все свои резервы. Они понимают, что им нужно сейчас ударить на некоторых направлениях, где, по их мнению, самые уязвимые участки обороны.

Но здесь идут уже такие понятия, как оперативно-тактическая хитрость, которая была проявлена на южном направлении со стороны нашего командования. Заманили в «мешок», и эта попытка контрнаступления обусловилась тем, что у них – огромнейшие потери.

Я не знаю, как будут дальше развиваться события в Балаклее, Изюм, но не сомневаюсь, что мы готовы к этому – отразить этот удар. В первую очередь, за счет взаимодействия тяжелой артиллерии, ВКС, а также наших разведывательных и специальных групп, батальонно-тактических групп.

Сообщения пришли, что в районе Чугуева был взорван их штаб, который руководит действиями всей этой группировки их именно на харьковском направлении. Уничтожаются опорные и другие командные пункты. Ничего страшного…

«ПолитНавигатор»: То есть, вы считаете, что ничего критического на фронте не происходит?

Геннадий Алёхин: А что вы хотели? Они полгода оборонялись, сейчас решили бросить все резервы и наступать. Это обычная тактика боевых действий. Это, во-первых.

Во-вторых, конечно, наличие иностранной техники, в первую очередь серьезных машин – это такие, как 777, «Хаймерс», танки, РСЗО британская, польская и немецкая. Конечно, это позволяет в какой-то мере им такие контрвыпады делать.

Но это еще ни о чем не говорит, что они на этом направлении будут иметь успех. Им еще и кровь из носа надо все выполнить, хоть какие-то более-менее успехи показать. Балаклея – это районный центр, наши если вдруг отойдут, и они займут эту Балаклею, то это будет вселенская возня на всех информационных ресурсах Украины. Скоро заседание в формате «Рамштайн», им нужно кровь из носа оружие. И у украинской стороны, и у нашей стороны сейчас разрабатываются планы и внедряются осенне-зимней военной кампании. Уже осень наступила. Естественно, я не сомневаюсь в том, что союзные войска наши будут наступать в дальнейшем, чтобы в полном объеме решить все задачи, поставленные СВО. А для этого нужно нарастить силы, технику и вводить войска второго эшелона. Что, по сути дела, уже и началось.

Где конкретно сейчас будет развиваться наступление и направление главного удара, этого я сказать не могу, об этом знают только в Генштабе. Но я не сомневаюсь, что эти вопросы решаются, в том числе, и сейчас в ходе командно-штабных учений на Востоке, где присутствует верховные главнокомандующий, министр обороны, начальник генерального штаба.

Я не сомневаюсь, что планы и задачи войскам уже поставлены.

«ПолитНавигатор»: Есть мнение, что такие «контрнаступления» даже выгодны нашим войскам, поскольку выманивают украинские силы из превращённых в крепости городов с населением, которое ВСУ использует, как живой щит.

Геннадий Алёхин: Да, есть такое. Эта тактика уже неоднократно применялась в локальных конфликтах. В частности, такую тактику мы применяли во второй чеченской компании. Эта тактика применялась и в Сирии, и сейчас.

Во-первых, это выманить их оттуда, затем нанести мощный удар артиллерией. Бить их на открытой местности. Но не будешь же их бить в агломерации? Никто ведь ещё не отменял чуть ли не главную задачу: во-первых, минимизировать потери с нашей стороны, во-вторых, минимизировать потери мирного населения. Скажу вам больше: пусть там укры кричат всё что угодно, у них действительно потери колоссальные. За несколько дней потерять столько людей. Ну, это очень большие потери. Это первое.

Второе: наши некоторые особо ретивые пропагандисты злорадствуют: вот скорые помощи, госпиталя забиты. Да, забиты скорые помощи. Но почему-то никто, умалчивают как-то такой факт, а надо говорить правду: массово у них все-таки сдают кровь мирные жители. Николаев, Одесса – массово сдают кровь.

Они много теряют людей, но они сражаются. ВСУшники сражаются. Надо это отметить. Не надо на это закрывать глаза. И сражаются они по старым советским военным лекалам, нашей советской еще военной школы.

То есть, не надо говорить, что они полностью уже сдадутся и прочее. Да, непросто нам. Но всё же наши выполняют задачи. Враг силён, коварен, тут вопросов нет.

«ПолитНавигатор»: Президент РФ Владимир Путин недавно отметил высокую эффективность работы бойцов луганского и донецкого корпусов.

Геннадий Алёхин: И как-то мало об этом говорят! Сейчас мои коллеги приехали из-за «ленты», говорят, что особенно великолепно и героически сражаются ДНР и ЛНР. Вот они молодцы ребята. В основном возраст от 20 до 60 лет. У них очень много мобилизовано, и они сражаются не просто так. Бойцы действительно проявляют там чудеса. И маленький такой момент: говорят, когда, там, сдавался «Азов» – «мы там повара», как они говорили. А в армии ДНР и ЛНР действительно очень много людей с высшим образованием. И, более того, подразделениями уже командуют выпускники Донецкого военного училища. У них там выпуск состоялся в этом году, и они там уже на фронт пошли – выпускники, которых обучали опытные наши преподаватели ещё советской школы. И обучали их, уже исходя из опыта боевых действий 2014-2015 годов. И из опыта действий, как надо в городской агломерации воевать. То есть основательно их тут учили.

Это не просто так – юнцов лейтенантов кинули на фронт. Это ребята, которые уже имеют опыт. Их хорошо натаскали. Это покажет уже сентябрь-октябрь.

Но я не сомневаюсь в том, что наши союзные войска будут наращивать наступление. И ничего страшного, никакой трагедии не надо делать из того, что взят какой-то населенный пункт или второй населенный пункт. Это обыкновенная война. Война высокотехнологичная, с применением новых сил, с применением новых тактик боевых действий.

Все будет известно по конечному результату.