Полковник Алёхин: Будет большое наступление РФ на Харьков

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Необходимы наступательные действия, поскольку вопросы денацификации и демилитаризации не решить даже при самой активной обороне.

Об этом на канале «Вольная улица» заявил руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, полковник в отставке Геннадий Алёхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Если на Запорожском и Южнодонбасском направлениях мы ведём активную оборону, то Харьковско-купянское направление – мы ведём наступательные действия. Да, они ещё не носят характера полномасштабного наступления, но с нескольких сторон мы их поддавливаем. И вообще Изюм, Купянск, Балаклея, север Харькова между Белгородом и Харьковом во все времена, если даже взять Великую Отечественную войну, это был важный не только оперативно-тактический, но и стратегический район», – сказал Алёхин.

Он привёл несколько примеров главных сражений на тех участках в 1942-1943 гг.

«Сейчас ничего не поменялось. Да, новые способы, новые методы современной войны, новое оружие, но вся конфигурация, вся географическая – всё осталось. И почему они осуществили именно прорыв осенью на том направлении? Мы, к сожалению, не успели закрепиться и отошли. А сейчас мы ведём наступательные действия опять же на этом направлении. Если мы нанесём удар с одного из направлений в районе Харькова по тому же маршруту, мы отсекаем Донбасс, Купянск падёт, и мы отсекаем донбасскую группировку. И мы выходим сразу в тыл противнику, и противник при таком ударе, возможно, сразу будет ретироваться в сторону Днепра», – рассказал полковник.

«В обороне никакие задачи – будь то денацификация, демилитаризация, не будут решены. Так что, я так полагаю, впереди нас ждут активные боевые действия, и в первую очередь, со стороны российской армии», – заключил Алёхин.