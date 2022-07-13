Полковник Алёхин: HIMARS добавили головной боли. Но перелома в пользу ВСУ нет

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Новости Украины

Ход спецоперации на Украине для «ПолитНавигатора» продолжает анализировать полковник Геннадий Алёхин из Харькова, боевой офицер, соратник легендарного генерала Трошева, член Союза писателей России.

Вплоть до недавнего времени в подконтрольных Украине сельских районах Харьковской области процесс мобилизации шел даже активнее, чем в областном центре. Сейчас ситуация поменялась кардинально. И вот почему.

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На мой взгляд, начинается настоящая битва за умы и сердца (как бы пафосно не звучало). На освобожденных территориях в полный рост заработала гражданская администрация с временной столицей (Купянск).Полным ходом идут гуманитарные конвои, с помощью военных действуют полевые госпитали, где оказывают необходимую медицинскую помощь. Наиболее тяжелобольных переправляют в медицинские учреждения Белгородской области.

В Купянск и другие города, находящиеся под контролем российской армии зачастили чиновники из министерств и ведомств Москвы. Оперативно решаются вопросы гуманитарного, социального характера. Процесс пошел.

Подписанный указ президента РФ об упрощенной процедуре получения российских паспортов не только жителям ДНР и ЛНР, но и всем, проживающих на территории Украины, не сомневаюсь, вызовет эффект разорвавшейся бомбы, прежде всего, в Киеве.

Как бы ни пытались украинские информресурсы раскрутить тему насильной мобилизации теперь уже в освобожденных районах Харьковской области (Купянский, Изюмский, Волчанский), пока не получается. Приходиться переходить на привычный, отработанный прием. В ход идут всевозможные оскорбления, уничижительные реплики, типа – «кого там мобилизовывать, сплошные алкоголики, тунеядцы и нищеброды».

Кстати руководители военно-гражданской администрации особо подчеркивают, что никакой насильственной мобилизации в ряды российской армии не предвидется. Люди им верят.

Да, в Харькове в ряды ВСУ записалось немало местных. И не потому, что много идейных, а потому, что у многих харьковчан нет ни денег, ни работы, но есть семьи. Военный контракт оказывается для них единственным средством получить хоть какие-то средства, чтобы накормить близких.

Параллельно идет запредельное восхваление нацформирования «Кракен», куда в последнее время влились выпущенные из тюрем уголовники и рецидивисты. Особых успехов на поле боя они не добились. Это, слава Богу, начинают понимать сами харьковчане. Шила в мешке не утаишь, город большой, но даже в условиях чрезвычайных, о «подвигах» отмороженных нациков знают не только в Харькове, но и за его пределами. И о повальных грабежах и мародерстве в Старом Салтове, и о продаже оружия и обмундирования западного производства. Список внушительный.

Между тем, ситуация на фронте складывается для ВСУ и нацбатов весьма сложная и критическая. На всех направлениях Донбасской дуги союзные войска теснят противника, методично и уверенно проламывают оборонительные рубежи и опорные пункты.

А в Киеве официальные лица раскрывают «секреты» будущих «перемог» и объявляют о крупном контрнаступлении на южном направлении. Цель – Херсонская и Запорожская области. С военной точки зрения-чистейшая авантюра. Расчет, видимо, строится на политическом эффекте.

Хваленные «Джавелины» и ударные «Байрактары» уже подзабыты. Даже универсальные гаубицы, правда, без электронной начинки (М777),широко разрекламированные в прессе, уже не могут затмить новые образцы высокоточного комплекса РСЗО HIMARS, которые обеспечиваются простыми и недорогими блоками GPS. Скажем прямо, головную боль эта система российской армии уже приносит. Но не решающую роль, способную изменить характер боевых действий на фронте.

Нашим пэвэошникам, разведчикам и специалистам контрбатарейной борьбы работы прибавится, вне всякого сомнения. Непросто найти «противоядие» мобильному и высокотехнологичному комплексу, способному в считанные секунды занять огневые позиции, произвести пуски и с высокой точностью положить ракеты не в приблизительный район нахождения объекта, а на «подсвеченную» цель.

ВСУ и их натовские кураторы уже использовали апробированную тактику применения комплекса РСЗО HIMARS. Даже провели своеобразную «генеральную репетицию» во время ночного массированного удара по Белгороду в ночь на 4 июля. Тогда по выбранной цели один за другим наносились ракетные удары РСЗО «Ураган» или «Ольха» украинского производства. Российские ЗРК работали в усиленном режиме и успешно перехватили цели. А затем удары нанесли баллистические ракеты «Точка-У». Их сбили «Панцири» на подлете к аэродрому.

Во время вчерашнего обстрела Новой Каховки уже были запущены снаряды американского производства комплекса РСЗО HIMARS. Их действия сопровождал спутник-разведчик и работа американских систем РЭБ (радиоэлектронной борьбы). Были поражены объекты гражданской инфраструктуры, много домов, есть погибшие и раненые. Даже официальные представители ООН вынуждены были признать варварский налет на гражданские объекты. Чётко рассчитанный медийный эффект на этот раз Киеву не удался. Хотя украинские СМИ трубили об уничтожении исключительно складов вооружения и боеприпасов.

Усиленная медийная раскрутка новых образцов тяжелого вооружения по-прежнему единственная возможность киевских пропагандистов и официальных лиц выпросить как можно больше военной помощи у Запада.

Может ли НIMARS, другие образцы САУ и РСЗО из Германии, Великобритании, Нидерландов, Норвегии (MLRS, например) изменить соотношение сил на фронте? Нет, не может. Во всяком случае, на данном этапе.

Во-первых, их надо еще доставить.

Во-вторых, обучить артиллерийские расчеты и экипажи пусковых установок. Кстати, во время боевых действий в районе острова Змеиный и на Харьковском направлении, расчеты М777 полностью состояли из польских специалистов или наемников(в данном случае – не важно). Видимо, украинских солдат обучить еще не успели. Так же и с высокотехнологичными американскими системами.

В-третьих, эффективность этих ракет(пока что, в основном,медийная) минимизируется относительно простыми способами, прежде всего, путем рассредоточения объектов, которые могут быть этими ракетами поражены.

Вообще же, одним из главных методов борьбы с ними является минимизация эффективности средств украинской разведки. Как технической, так и агентурной. И работы у наших спецназовцев прибавится.

Словом, на войне, как на войне.