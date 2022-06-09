Полковник Алёхин: Мы загнали зверя в угол, он становится еще более жестоким

Новости Украины

Ход спецоперации на Украине для «ПолитНавигатора» продолжает анализировать полковник Геннадий Алёхин из Харькова, боевой офицер, соратник легендарного генерала Трошева, член Союза писателей России.

Со взятием Святогорска (на границе Харьковской и Донецкой областей) русские войска получают возможность закрепиться на этом плацдарме и выйти на оперативный простор. Теперь для окончательного уничтожения группировки ВСУ на севере Донбасса необходимо будет методично зачистить Барвенково, Славянск и Краматорск. В этом случае можно делать выводы о выходе в тыл донбасской группировки противника.

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Поэтому на фланге продолжаются активные боевые действия – с массированным применением авиации, артиллерии, новых систем вооружения. В круглосуточном режиме работают средства ПВО. Особое внимание уделяется уничтожению БПЛА польского и турецкого производства, а также дронов-камикадзе украинского происхождения.

Их роль заметно возросла, а в ходе нынешнего конфликта дроны применяются по полной программе. Беспилотники имеются практически в каждом подразделении ВСУ. Эти «незаметные убийцы» способны скрытно, на малой высоте выходить на огневые позиции наших войск, а также на объекты военной инфраструктуры (склады, базы хранения, аэродромы подскока).

Каждый день вражеские дроны уничтожают. Но отдельные БПЛА достигают цели. По всей видимости, одному такому дрону-«камикадзе» удалось накануне поразить склад боеприпасов в приграничном районе Белгородской области. Пожар был быстро потушен. Пострадавших по официальной информации нет. Обычно это называется «человеческий фактор».

Но за последние дни число обстрелов приграничных сел в Белгородской области снизилось. Причина, во-первых, в том, что широко разрекламированное контрнаступление ВСУ на харьковском направлении оказалось блефом.

Продолжаются локальные огневые столкновения в «серой зоне» (Казачья Лопань-Липцы-Терновая-Веселое-Проходы). В постановочные и срежиссированные «атаки» ВСУ и нацбатов уже мало кто верит, включая пользователей украинских соцсетей. На деле там только усилилась наша огневая подготовка. Спецназ и Росгвардия буквально вылавливают и уничтожают диверсионно-разведывательные и штурмовые группы противника в этой «серой зоне». Украинцы пытаются прорваться на отдельных участках и в медийных целях объявить о захвате того или иного населенного пункта. Это их и губит.

Более того, сейчас на участках севернее и восточнее Харькова наши подразделения прижали их к окружной трассе (Циркуны, Дергачи). Там идет огневое подавление точек противника. Мы поддавливаем их со стороны Старого Салтова и Чугуева.

По самым последним сообщениям их Харькова, командование гарнизона и руководители теробороны сейчас срочно ищут опытных специалистов из числа запасников в возрасте до 60 лет, чтобы заткнуть ими дыры в этих штурмовых группах. Особенно им нужно обучить и подготовить артиллерийские расчеты в надежде на то, что им подвезут натовскую технику и вооружения. Но пока это все разговоры. По сведениям разведки, оставшиеся районы выгрузки боевой техники в Харьковской области уничтожаются нашей артиллерией и ВКС. Об этом официально сообщалось в сводках Минобороны РФ.

В самом городе еще можно встретить иностранных наемников. Хотя их численность заметно поубавилась. Слышна английская, французская, польская речь. И расселяют таких «ловцов удачи» не в разбитых административных зданиях на Салтовке, где «квартируют» новобранцы из «Кракена» и «Азов-Харьков», а в исторических домах в центре города. Но воевать они не спешат, больше хотят домой, в Европу. По этому поводу харьковчане придумали поговорку: «Жалко не наемников, а историческое наследие города. Вдруг что-то прилетит…».

На южном фасе Донбасской дуги окончательно зачищена жилая зона в Северодонецке, противник сопротивляется в промышленной зоне. Впрочем, это не помешало киевским пропагандистам говорить о контрнаступлении в городе и «тактических ловушках». Подобную лабуду противник нам расставил только в уме украинского пропагандиста Арестовича. Более того, уже накануне Арестович вынужден был признать, что союзная армия имеет ощутимый успех на линии Лисичанск/Северодонецк. Понятно, что никакой «тактической ловушки» нет. Союзные войска добились успеха благодаря четкой и выверенной работе артиллерии и ВКС, а также слаженным и грамотным действиям штурмовых групп.

Судя по динамике боевых действий и потерь украинской армии на этом направлении, можно предположить, что Лисичанск будет зачищен так же, как и Северодонецк.

Насколько по времени затянется или ускорится эта операция, может сказать только командование наших войск. Но мы можем констатировать с полным основанием, что подразделения российской армии имеют в этом направлении значительный успех и полное превосходство в оперативно-тактическом плане.

Есть свои сложности и особенности. Например, трудно сразу сказать, подавлена артиллерия или нет. Значительная часть установок, расчетов и огневых позиций противника подавлены. Но нужно учитывать, что ВСУ постоянно использует кочующую артиллерию, минометы, САУ. Когда наши наносят удар в одном месте, они тут же перемещаются. Помогает им натовская «подсветка» координат и целеуказаний.

Но если выбит или частично подавлен артиллерийский расчет, то противнику придется чем-то затыкать эти дырки. Вопрос в том, хватит ли у украинских подразделений артиллеристов, других специалистов, чтобы их заменить.

Сейчас украинские силы, которые держат оборону и отступают, теряют боеспособную часть своих подразделений. А мобилизованные новички из теробороны не обучены.

А вообще, пусть украинское командование думает, как ему решать эту проблему. Нас это волновать в принципе не должно. Главное для нас — выполнить задачу в этом районе. Судя по динамике последних дней, союзные войска с этой задачей справляются…

Пусть продвижение идет не так быстро, как всем бы хотелось, но наша активность усиливается и увеличивается и на этом, и на других направлениях в Донбассе.

Сейчас решается один из главных вопросов – по полному отрезанию путей возможного подвоза боевой техники и вооружения в сторону этой группировки. Прежде всего, речь идет о 152-155 мм натовских гаубиц М-777. Ситуация непростая, добиться этого нелегко.

В последние дни они тупо наносят огневые удары по мирным жителям Донецка, Горловки и других населенных пунктов Донбасса. Как говорят специалисты, за восемь лет ни разу такого не было. Мы загнали этого зверя в угол, и он становится еще более жестоким.

Нам надо перерезать все возможные пути снабжения и отхода этой группировки. Насколько я владею информацией, до конца пути подвоза боеприпасов и вооружений еще не отрезаны. Этот вопрос решается в эти дни. Как только мы перережем эти пути окончательно, будет намного легче уничтожить группировку противника в районе Авдеевки.

Отмечу, что в штабах противника не идиоты сидят. Они прекрасно понимают, что донбасская группировка рано или поздно будет ликвидирована. По всей вероятности, в дальнейшем они сосредоточат все усилия на херсонском и запорожском направлениях.