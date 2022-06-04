Полковник Алёхин: Несмотря на большие потери, противник еще силен и коварен

Новости Украины

Ход спецоперации на Украине для «ПолитНавигатора» продолжает анализировать полковник Геннадий Алёхин из Харькова, боевой офицер, соратник легендарного генерала Трошева, член Союза писателей России.

На всем протяжении Донбасской дуги ВСУ и националистические формирования отступают, но упорно сопротивляются. Несут при этом большие потери в живой силе, технике и вооружении. За три месяца боев украинская армия(по сведениям открытых источников) недосчиталась свыше 600 офицеров младшего и среднего звена, не учитывая раненых и попавших в плен. А количество убитых бойцов рядового, сержантского состава и призванных по мобилизационному ресурсу, исчисляется в несколько десятков тысяч.

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Киевские власти боятся озвучивать свои реальные потери. Хотя президент Украины Владимир Зеленский, вне всякого сомнения, получает данные о погибших, раненых, без вести пропавших. Возможно, с небольшой погрешностью, но ему поступают доклады об истинном положении на фронте. Все же он вынужден был признать, что в результате боев на Донбассе украинцы ежедневно теряют порядка 100 человек убитыми и около 500 раненых. В Киеве, конечно, понимают, что ситуация с каждым днем ухудшается, но продолжают с маниакальной настойчивостью твердить – «все хорошо, надо потерпеть».

Все ждут поступления тяжелого вооружения из США и Западной Европы. Как манны небесной ждут.

Ракетные системы залпового огня уже прибыли в страны восточной Европы для дальнейшей переброски на территорию Украины.

Речь идет о комплексах ATACMS Block 1A , если, конечно, они дойдут до места назначения. Например, тяжелые гаубицы(три семерки или три топора),как их успели окрестить в войсках, уже применяются на поле боя, часть уничтожена под Николаевым. Тем не менее, такие современные образцы вооружения с дальностью стрельбы от 80 километров, безусловно, представляют угрозу, и недооценивать их нельзя.

Ракета ATACMS крови может попортить всему Донбассу. Плюс в зоне ее поражения могут оказаться Брянская и Белгородская области. ВСУ вполне могут нанести поражающие удары по российской территории. С тем лишь уточнением — если смогут воспользоваться этими установками. HIMARS достаточно сложная реактивная система залпового огня, аналогов в украинской армии не было. Опять же надо понимать, что за ними будет устроена настоящая охота российской армией. И если до Польши их можно перебросить авиацией НАТО – установка помещается в транспортный С-130, то дальше пятитонные грузовики с характерными направляющими ракет будут самым тщательным образом отслеживать с воздуха и уничтожать. HIMARS станут первой целью для российских ВКС.

По мнению военных специалистов, скорее всего США не дадут Украине именно тактические ракеты большой дальности к системам HIMARS и ограничатся неуправляемыми снарядами.

Наряду с увеличением военной помощи со стороны НАТО наблюдается обратная картина с иностранными наемниками. Их численность заметно поубавилась. По разным причинам. Заметная часть «ловцов удачи» была уничтожена в местах прохождения доподготовки (специальный центры на западной Украине, в Черниговской и Сумской областях), многие погибают на поле боя, где действуют в составе диверсионно-разведывательных и тактических групп, некоторые пытаются ретироваться домой, хотя киевские власти всячески препятствуют отказникам покидать фронт. К тому же никто не отменял негласные правила войны. Как правило, наемников в плен не берут. Исключение составляют только добровольно сдавшиеся.

Один из последних примеров. На Харьковском направлении по линии Старый Салтов-Волчанск была уничтожена диверсионная группа противника. Среди них-девять наемников из Польши. Характерная особенность, на мой взгляд, важная. Поляки принимали участие в карательной акции против мирного населения. На северо-востоке Харьковской области расположены живописные водохранилища (Травянское, Печенежское, Муромское) с развитой инфраструктурой. Вокруг водоемов-элитные дома, коттеджные поселки, своего рода – «мини Рублевка» или «Конча-Заспа». Вместе с боевиками батальонов «Кракен» и «Азов-Харьков» польские наемники грабили и мародерствовали, а недовольных граждан расстреляли на месте. Причем эту информацию подтвердили оставшиеся в живых жители поселков.

Касательно боевых действий вокруг Харькова. ВСУ и нацбаты выдавливаются к окружной дороге силами спецназа и десантных подразделений. При этом подразделения ВСУ, которые отходят на ротацию и отступают, закрывают те поселки, в которых становятся (например, Кутузовку), и вывозят из домов все, что можно вывезти. Об этом уже сообщают местные, а не российские источники. Разрекламированное «украинское контрнаступление» стремительно откатывается назад.

На некоторых участках союзные войска вплотную подошли к окрестностям Харькова. В «серой зоне» не утихает артиллерийская канонада.

В самом городе обстановка остается по-прежнему тревожная и гнетущая. Людей уже не вдохновляют бравурные призывы мэра и губернатора области о «скорой перемоге», местные жители не верят никому: ни Зеленскому, ни городской власти. По-настоящему боятся нациков и отморозков из «Кракена», которые хозяйничают в городе. Военный госпиталь и другие медучреждения Харькова переполнены ранеными солдатами, офицерами ВСУ и боевиками теробороны. По городским кварталам разъезжают военная бронированная техника с флажками Украины и Польши, в разных районах сооружаются оборонительные заслоны.

Несмотря на разрекламированную в СМИ акцию по возвращению беженцев, мало, кто вернулся. Наоборот, растет число желающих покинуть Харьков, кто еще не успел. По прежнему – в сторону российской границы никого не пускают.

Восточнее города, после овладения несколькими селами, открывается благоприятная возможность продолжить наступление в районе Чугуева. На севере, потеряв большое количество живой силы и техники (уголовники из «Кракена» разбегаются или сдаются в плен), отряды теробороны и диверсионные группы ВСУ спешно покидают Проходы, Слатино, пытаются организовать оборону в селении Дергачи, расположенных в нескольких километрах от Харькова. Не успевают вывезти трупы погибших сослуживцев, если говорить прямо – бросают их. Местные жители захоранивают их вдоль трассы Липцы-Харьков. Наши части и подразделения полностью владеют тактической инициативой и закрепляются на северо-востоке от города.

Если кратко характеризовать ход специальной военной операции за сто минувших дней, стоит отметить, что союзные войска вовремя поменяли тактику боевых действий. Вместо глубоких рейдов и широких маневренных обхватов основную ставку сделали на применение огневого вала с одновременным уничтожением материальных и технических средств противника, перемалывания опорных пунктов, укрепрайонов, места подвоза и сосредоточения техники и вооружения. Такая тактика не предусматривает скорых и быстрых побед. Четко, методично, основательно, минимизируя потери личного состава и мирных граждан.

Основная, если не главная проблема – крупные города, с большим количеством мирных граждан. ВСУ и нацбаты решают её с помощью проверенной и отработанной тактики – терорристической. Прикрываться населением, как живым щитом. Не думаю, что такой метод и способ в дальнейшем сработает в полном объеме. Пример Мариуполя сильно повлиял на морально-психологическое состояние украинской армии и боевиков нацбатов. Уничтожение донбасской группировки противника только усугубит крах украинской военной машины. В этом уже мало кто сомневается.

Немаловажный фактор, прежде всего – внешним, оказывающим существенное влияние на решение задач спецоперации, – это поддержка Украины со стороны НАТО. Здесь не только поставки оружия, а активная работа комплексов радиоэлектронной и радиотехнической разведки, всех видов спутниковой разведки, по некоторым данным – средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Фактически система разведки, связи и управления НАТО, работает на поддержку ВСУ. Все это, безусловно, сказывается на боевой работе русских войск. Несмотря на большие потери, противник еще силен и коварен. Впереди предстоит нелегкая и кропотливая работа с применением различных оперативно-тактических приемов и способов ведения боевых действий.