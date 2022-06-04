Полковник Алёхин: Несмотря на большие потери, противник еще силен и коварен
Ход спецоперации на Украине для «ПолитНавигатора» продолжает анализировать полковник Геннадий Алёхин из Харькова, боевой офицер, соратник легендарного генерала Трошева, член Союза писателей России.
На всем протяжении Донбасской дуги ВСУ и националистические формирования отступают, но упорно сопротивляются. Несут при этом большие потери в живой силе, технике и вооружении. За три месяца боев украинская армия(по сведениям открытых источников) недосчиталась свыше 600 офицеров младшего и среднего звена, не учитывая раненых и попавших в плен. А количество убитых бойцов рядового, сержантского состава и призванных по мобилизационному ресурсу, исчисляется в несколько десятков тысяч.
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Киевские власти боятся озвучивать свои реальные потери. Хотя президент Украины Владимир Зеленский, вне всякого сомнения, получает данные о погибших, раненых, без вести пропавших. Возможно, с небольшой погрешностью, но ему поступают доклады об истинном положении на фронте. Все же он вынужден был признать, что в результате боев на Донбассе украинцы ежедневно теряют порядка 100 человек убитыми и около 500 раненых. В Киеве, конечно, понимают, что ситуация с каждым днем ухудшается, но продолжают с маниакальной настойчивостью твердить – «все хорошо, надо потерпеть».
Все ждут поступления тяжелого вооружения из США и Западной Европы. Как манны небесной ждут.
Ракетные системы залпового огня уже прибыли в страны восточной Европы для дальнейшей переброски на территорию Украины.
Речь идет о комплексах ATACMS Block 1A , если, конечно, они дойдут до места назначения. Например, тяжелые гаубицы(три семерки или три топора),как их успели окрестить в войсках, уже применяются на поле боя, часть уничтожена под Николаевым. Тем не менее, такие современные образцы вооружения с дальностью стрельбы от 80 километров, безусловно, представляют угрозу, и недооценивать их нельзя.
Ракета ATACMS крови может попортить всему Донбассу. Плюс в зоне ее поражения могут оказаться Брянская и Белгородская области. ВСУ вполне могут нанести поражающие удары по российской территории. С тем лишь уточнением — если смогут воспользоваться этими установками. HIMARS достаточно сложная реактивная система залпового огня, аналогов в украинской армии не было. Опять же надо понимать, что за ними будет устроена настоящая охота российской армией. И если до Польши их можно перебросить авиацией НАТО – установка помещается в транспортный С-130, то дальше пятитонные грузовики с характерными направляющими ракет будут самым тщательным образом отслеживать с воздуха и уничтожать. HIMARS станут первой целью для российских ВКС.
По мнению военных специалистов, скорее всего США не дадут Украине именно тактические ракеты большой дальности к системам HIMARS и ограничатся неуправляемыми снарядами.
Наряду с увеличением военной помощи со стороны НАТО наблюдается обратная картина с иностранными наемниками. Их численность заметно поубавилась. По разным причинам. Заметная часть «ловцов удачи» была уничтожена в местах прохождения доподготовки (специальный центры на западной Украине, в Черниговской и Сумской областях), многие погибают на поле боя, где действуют в составе диверсионно-разведывательных и тактических групп, некоторые пытаются ретироваться домой, хотя киевские власти всячески препятствуют отказникам покидать фронт. К тому же никто не отменял негласные правила войны. Как правило, наемников в плен не берут. Исключение составляют только добровольно сдавшиеся.
Один из последних примеров. На Харьковском направлении по линии Старый Салтов-Волчанск была уничтожена диверсионная группа противника. Среди них-девять наемников из Польши. Характерная особенность, на мой взгляд, важная. Поляки принимали участие в карательной акции против мирного населения. На северо-востоке Харьковской области расположены живописные водохранилища (Травянское, Печенежское, Муромское) с развитой инфраструктурой. Вокруг водоемов-элитные дома, коттеджные поселки, своего рода – «мини Рублевка» или «Конча-Заспа». Вместе с боевиками батальонов «Кракен» и «Азов-Харьков» польские наемники грабили и мародерствовали, а недовольных граждан расстреляли на месте. Причем эту информацию подтвердили оставшиеся в живых жители поселков.
Касательно боевых действий вокруг Харькова. ВСУ и нацбаты выдавливаются к окружной дороге силами спецназа и десантных подразделений. При этом подразделения ВСУ, которые отходят на ротацию и отступают, закрывают те поселки, в которых становятся (например, Кутузовку), и вывозят из домов все, что можно вывезти. Об этом уже сообщают местные, а не российские источники. Разрекламированное «украинское контрнаступление» стремительно откатывается назад.
На некоторых участках союзные войска вплотную подошли к окрестностям Харькова. В «серой зоне» не утихает артиллерийская канонада.
В самом городе обстановка остается по-прежнему тревожная и гнетущая. Людей уже не вдохновляют бравурные призывы мэра и губернатора области о «скорой перемоге», местные жители не верят никому: ни Зеленскому, ни городской власти. По-настоящему боятся нациков и отморозков из «Кракена», которые хозяйничают в городе. Военный госпиталь и другие медучреждения Харькова переполнены ранеными солдатами, офицерами ВСУ и боевиками теробороны. По городским кварталам разъезжают военная бронированная техника с флажками Украины и Польши, в разных районах сооружаются оборонительные заслоны.
Несмотря на разрекламированную в СМИ акцию по возвращению беженцев, мало, кто вернулся. Наоборот, растет число желающих покинуть Харьков, кто еще не успел. По прежнему – в сторону российской границы никого не пускают.
Восточнее города, после овладения несколькими селами, открывается благоприятная возможность продолжить наступление в районе Чугуева. На севере, потеряв большое количество живой силы и техники (уголовники из «Кракена» разбегаются или сдаются в плен), отряды теробороны и диверсионные группы ВСУ спешно покидают Проходы, Слатино, пытаются организовать оборону в селении Дергачи, расположенных в нескольких километрах от Харькова. Не успевают вывезти трупы погибших сослуживцев, если говорить прямо – бросают их. Местные жители захоранивают их вдоль трассы Липцы-Харьков. Наши части и подразделения полностью владеют тактической инициативой и закрепляются на северо-востоке от города.
Если кратко характеризовать ход специальной военной операции за сто минувших дней, стоит отметить, что союзные войска вовремя поменяли тактику боевых действий. Вместо глубоких рейдов и широких маневренных обхватов основную ставку сделали на применение огневого вала с одновременным уничтожением материальных и технических средств противника, перемалывания опорных пунктов, укрепрайонов, места подвоза и сосредоточения техники и вооружения. Такая тактика не предусматривает скорых и быстрых побед. Четко, методично, основательно, минимизируя потери личного состава и мирных граждан.
Основная, если не главная проблема – крупные города, с большим количеством мирных граждан. ВСУ и нацбаты решают её с помощью проверенной и отработанной тактики – терорристической. Прикрываться населением, как живым щитом. Не думаю, что такой метод и способ в дальнейшем сработает в полном объеме. Пример Мариуполя сильно повлиял на морально-психологическое состояние украинской армии и боевиков нацбатов. Уничтожение донбасской группировки противника только усугубит крах украинской военной машины. В этом уже мало кто сомневается.
Немаловажный фактор, прежде всего – внешним, оказывающим существенное влияние на решение задач спецоперации, – это поддержка Украины со стороны НАТО. Здесь не только поставки оружия, а активная работа комплексов радиоэлектронной и радиотехнической разведки, всех видов спутниковой разведки, по некоторым данным – средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Фактически система разведки, связи и управления НАТО, работает на поддержку ВСУ. Все это, безусловно, сказывается на боевой работе русских войск. Несмотря на большие потери, противник еще силен и коварен. Впереди предстоит нелегкая и кропотливая работа с применением различных оперативно-тактических приемов и способов ведения боевых действий.
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