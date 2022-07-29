Полковник Алёхин о ходе СВО: План Генштаба ВС РФ оказался верным

Полковник Геннадий Алёхин, боевой офицер, соратник легендарного генерала Трошева, продолжает анализировать ход СВО для читателей «ПолитНавигатора».

Наступил шестой месяц специальной военной операции. Основные боевые действия сейчас происходят на трех направлениях: Харьковское, Донбасс и южное направление. Исходя из озвученных задач первого этапа спецоперации, здесь будет решаться судьба юго-востока Украины, а также, на мой взгляд, решение ключевого вопроса по денацификации и демилитаризации.

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Еще весной российской армии удалось довольно быстро взять под контроль Херсонскую область, большую часть Запорожской, почти всю Луганскую, треть Харьковской и весь юг Донецкой областей. Образовалась огромная дуга от Херсона до Харькова. При этом было стремительное продвижение в районе Киева, Чернигова, Сум. А к середине марта передовые батальонно-тактические группы (БТГ) уже проводили разведку боем в глубине Николаевской области и уже вплотную подходили к Одесской. А в акватории Черного моря в готовности к высадке был десант с боевых кораблей.

Тем не менее, пришлось выводить войска на юго-восточное направление. Удержание коммуникаций на линии фронта протяженностью порядка трех тысяч километров (на первом этапе) требовало огромных сил и средств. По затратам, значительно больше, чем на активные боевые действия.

Во-первых, учитывая тот факт, что основные силы ВСУ и националистических формирований сосредоточились на Донбассе, задача была в основном решена. Это подтвердили в Минобороне РФ, озвучивая предварительные итоги первого этапа спецоперации. И отход наших войск с северной части Украины – никакое не бегство и уж, тем более поражение, как до сих пор пытаются представить оголтелые пропагандисты «незалежной» и некоторые наши диванные патриоты.

Как показали дальнейшие события, план Генштаба ВС РФ оказался верным. То, что сегодня союзные войска выполняют сложные боевые задачи, исходя из оперативно-тактической обстановки, а не политической конъюнктуры, можно смело занести в актив.

Смею предположить, что у нашего руководства перед началом операции было несколько планов действий (А, Б, В, неважно сколько) для «забегания» вперед. Прощупать основательно противника, не только с военной, но и политической стороны. И как отреагирует НАТО во главе с США. Как говорится, противник и его западные кураторы «выложили карты на стол».

Не стану повторяться в том, что Украина стала просто разменной монетой в противостоянии Запада и России в большой геополитической игре. Но многое будет решаться на поле боя, что, собственно происходит на юге-востоке Украины.

После пяти месяцев боев союзники, пусть медленно, но методично, а главное, с минимальными потерями проламывают оборонительные рубежи ВСУ и с разных направлений продвигаются к линии Славянск-Краматорск, где, по мнению многих аналитиков, произойдет решающая битва за Донбасс.

Естественно, в российском Генштабе уже давно разработан дальнейший план действий – и на каком из трех направлений будет нанесен главный удар, а, может, -одновременно на двух?! Этими планами и замыслами никто не делится, даже частично. Совершенно справедливо, на мой взгляд.

Зато украинские власти «про битву за Херсон» говорят уже третий месяц. И западная пресса твердит об этом без перерыва. Обстрелы мостов и некоторых других коммуникаций уже подается не иначе, как перелом в войне. Но никаких активных наступательных действий украинская армия на этом направлении пока не предпринимает.

Конечно, широко разрекламированная пиаровская кампания имеет, на мой взгляд, скрытые замыслы. В первую очередь, у натовских кураторов. Не случайно, в последние дни немногочисленная авиация ВСУ совершает разведывательные вылеты в районе Изюма и Барвенково. Там регулярно сбиваются и беспилотники противника. Нельзя исключить и возможные попытки ВСУ контратаковать, не путать с наступлением, в этом районе.

Другое дело – хватит ли сил и средств у противника для решительных действий. Даже авторитетные западные аналитики и эксперты понимают, что подразделения и части ВСУ находятся в плачевном состоянии, несут огромные потери. На Донбасскую дугу отправляются неподготовленные бойцы из числа теробороны, даже новые образцы вооружения не помогают, спешно перебрасываемое в зону боев.

Офис Зеленского упорно замалчивает катастрофическое положение на фронте и общее число потерь, опасаясь общественного взрыва и паники среди военных и гражданского населения. Поэтому, в ходу только победные реляции о «перемогах» на том или ином участке фронта. Совершенно бездоказательные, смешные и нелепые.

Вне всякого сомнения, специальная военная операция проходит в сложных и специфических условиях, где отрабатываются и внедряются различные тактики ведения боевых действий, где применяются образцы техники и вооружения, новые технологии. Где приходится воевать не только на открытой местности, но и в скученных районах городской агломерации. Где на первый план выходит высокий профессионализм, умение действовать в нестандартной обстановке.

Несмотря на кажущуюся непредсказуемость и скрытность, уход от накатанных шаблонов и схем оперативно-тактического характера, мало кто сомневается в том, что группировка противника потерпит поражение. А что дальше?

Операция будет продолжена. Рискну предположить, направление дальнейших действий союзных войск будут определяться не только чисто военными соображениями, а в большей степени политическими и социальными. Денацификация в широком смысле этого слова может означать не только устранение неонацистских вооруженных формирований и самой этой идеологии. Это и защита того русскоязычного населения и исторических районов Новороссии и Малороссии. Защита русской культуры, русской идентичности на Украине как таковой.

Искреннее желание жителей освобожденных районов Украины о проведении референдумов – лишнее тому подтверждение.