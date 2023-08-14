Полковник Алёхин: О стратегическом успехе под Купянском говорить рано

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Если о стратегическом переломе на харьковском театре военных действий говорить рано, то оперативно-тактический успех ВС РФ на направлении ключевых населённых пунктов данного участка – налицо.

Об этом на канале «СР За Правду» заявил руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, полковник в отставке Геннадий Алёхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Офицер возразил ведущему, который стал утверждать, что на Купянском направлении стратегическое преимущество уже за российскими войсками.

«Стратегическое преимущество будет вырисовываться в том случае, когда мы будем иметь значительный успех – фактически овладеем тремя узловыми районами Харьковской области, которые в той или иной мере влияют на положение всего фронта, и, в первую очередь, – Донбасского. Это – Купянск, Изюм, Балаклея. Там мы имеем определённые успехи тактического характера, мы поддавливаем с разных сторон», – ответил Алёхин.

Он объяснил, что для стратегических прорывов на данный момент не тот масштаб боевых действий.

«Всё равно успеха можно достичь благодаря манёвренным действиям – манёвры, охваты, окружения. Если мы тупо будем долбиться по Купянску, как, к сожалению, у нас бывало (хорошо это или плохо, я судить не берусь), то на это уйдёт слишком много времени. Я не в Генштабе, но в этой ситуации напрашиваются какие-то манёвренные действия – а это, в первую очередь, наступательные действия. Один пример – если мы ударим хорошо по Волчанску, то Купянск буквально проседает. А если ударить с севера Харькова по маршруту Богодухов – в сторону Полтавы, рушится весь Донбасский фронт… Поэтому, я бы не говорил, что имеется стратегический перелом – у нас есть оперативно-тактический успех, это налицо. Но опять же, Купянское, Харьковское направление зависит от всей линии фронта, в первую очередь, и от Запорожского, и от Южнодонбасского, где сейчас продолжаются тяжёлые бои», – отметил полковник.