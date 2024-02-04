Полковник Алёхин: России «кровь из носа» нужны удары огневыми кулаками в 2024 году

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Российское военное руководство готовится к активным боевым действиям в 2024 году с учётом накопленного опыта за время СВО. На линию боевого соприкосновения поступает новая боевая техника, упор делается на РЭБ, разминирование и контрбатарейную борьбу.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, полковник в отставке Геннадий Алёхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я разговаривал с опытными военными, командирами Западной группировки войск, здесь назрела необходимость создания роты РЭБ на базе батальона или полка. Основной радиус поражения беспилотников как в наступлении, так и в обороне – это батальонно-тактический уровень. Второй момент, инженерная техника. Как показала практика и «вэликого контрнаступа», и «линии Суровикина», инженерная техника имеет огромное значение. Применяются как старые проверенные наши системы, к примеру УР-77 «Змей Горыныч» – уникальная машина, и наряду с этим разрабатывается новая уникальная машина УР-25. Кроме того, уже запущены системы робототехнических комплексов разминирования-минирования, а также штурмовых действий. Потому что опыт СВО показал, что многие действия ведутся не в чистом поле, но и в условиях скученной агломерации. Авдеевка тому пример, Бахмут, Северодонецк, Лисичанск. И на основе приобретённого опыта у нас разрабатываются новые комплексы разминирования, прохода минно-взрывных заграждений и т.д. Естественно, артиллерия, контрбатарейная борьба, в которой у нас были просчёты и недостатки. И с учётом этого приобретённого опыта, как горького, так и положительного, особенно за 2022 год, сейчас у нас на линию боевого соприкосновения поступают новые машины артиллерийских систем, «Коалиция СВ», к примеру», – рассказал Алёхин.

По его словам, 2024 год будет годом активных боевых действий, для чего необходимо создание ударных огневых кулаков.

«Но, на мой взгляд, решение всех этих дальнейших сложнейших задач, которые определены уже в Генштабе и штабах группировки на 2024 год, без создания ударных огневых кулаков, мы не можем в полном объёме выполнить эти задачи. Уже на коллегии и министр обороны, и начальник Генштаба, и президент говорят о создании танковых частей подразделений, соединений, объединений, также и артиллерийских. Нам эти задачи предстоит решать в 2024 году, скажем так, кровь из носа. 2024 год будет годом активных действий. А как это будет сделано, где будут нанесены фланговые, вспомогательные, главные удары, это решают военные. У нас очень много стратегов, которые видят бой издалека. Дайте военным решать свои задачи, они знают, как их выполнять», – сказал полковник.