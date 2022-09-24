Полковник Алкснис: Без разгрома украинской ПВО даже мобилизация не обеспечит перелом

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Новости Украины

Россия может рассчитывать на быструю победу над Украиной, если обеспечит своей авиации безоговорочное господство в воздухе. Однако, несмотря на рапорты в сводках в первые недели спецоперации, ПВО Украины по-прежнему представляют угрозу для ВКС России.

Об этом в эфире интернет-канала «Спец» заявил экс-депутат Верховного Совета СССР полковник ВВС Виктор Алкснис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет господства в воздухе. А почему нет? Потому что для обеспечения господства в воздухе надо обеспечить неприкосновенность, чтобы наши самолеты не сбивались ПВО Украины. А ПВО Украины действует сегодня достаточно спокойно. И, почему-то, даже имеющиеся у нас на вооружении противолокационные ракеты, почему-то, этими ракетами не поражают эти РЛС… Авиация сидит на земле и воюют только штурмовики Су-25 и вертолеты, которые прямо непосредственно на линии фронта. А туда, за «передок», никто не летает, потому что боятся, потому что там комплексы ПВО, которые собьют, и мы уже понесли серьезные потери из-за этого, из-за того, что не подавили эти средства ПВО. Мы можем рассчитывать на победу в первые дни, если действительно группировка будет сформирована, мы обучим этих мобилизованных военнослужащих, обеспечим их необходимым оружием и боевой техникой, наша авиация обеспечит господство в воздухе, и тогда действительно мы сможем победить, без проблем. Да, наша авиация, вкупе с наземными войсками разнесет в пух и прах оборону противника и мы действительно имеем шанс добиться коренного перелома в войне. Но без авиации, только лишь единичными запусками «Калибров» и «Искандеров» по объектам в тылу мы ничего не решим. Должно быть господство в воздухе, которое обеспечит подавление всех объектов в тылу от 150-ти до 600 километров в оперативной глубине, когда мы сможем контролировать это, когда не пройдет ни один эшелон, потому что авиация сможет разносить не только мосты и железнодорожные узлы, но и эшелоны сможет штурмовать, как это у дедов происходило в годы Великой Отечественной Войны. По-иному нельзя воевать. Без авиации победить в современной войне невозможно», – заявил Алкснис.